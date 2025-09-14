Governo identifica três drogas inéditas em circulação no Brasil

O Governo Federal confirmou a presença de três drogas inéditas em território brasileiro. As substâncias foram detectadas pelo Sistema de Alerta Rápido sobre Drogas (SAR) e, em menos de três semanas, passaram a integrar a lista de psicotrópicos proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Duas dessas drogas foram encontradas em produtos industrializados estrangeiros: as chamadas Magic Mushroom Gummies (“gomas de cogumelos mágicos”), da marca TRE House. Embora nunca tivessem sido identificadas no Brasil, já haviam sido registradas em países como Chile, Canadá e Bélgica.

A terceira substância é o N-pirrolidino protonitazeno, um opioide sintético da classe dos nitazenos. O composto foi detectado em exames toxicológicos de um usuário em Campinas (SP) e também já havia sido notado em países como Canadá, França e Alemanha.

Segundo o SAR, o intervalo entre a notificação da circulação dessas drogas no Brasil e a inclusão nos controles nacionais foi de apenas 19 dias, considerado um prazo ágil e eficaz. O sistema também acompanha tendências de consumo para subsidiar políticas públicas de prevenção e combate ao tráfico.

A secretária nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos, Marta Machado, destacou a relevância do monitoramento:

“Com o SAR, reforçamos o controle das substâncias que circulam, e isso é fundamental tanto do ponto de vista do enfrentamento aos mercados ilegais quanto da prevenção no campo da política sobre drogas.”

O que é o SAR

Criado em 2021, o Sistema de Alerta Rápido sobre Drogas é um subsistema do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e integra o Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas (Sisnad). Ele reúne órgãos públicos, pesquisadores e entidades da sociedade civil para monitorar o surgimento e a circulação de novas substâncias psicoativas.

Em 2024, o MJSP consolidou o SAR como estrutura permanente, ampliando seu comitê e incluindo representantes do Ministério da Saúde. No início de 2025, o sistema foi integrado ao Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas (Obid), fortalecendo sua atuação como ferramenta científica e de prevenção.