Governo oferece mais de 17 mil vagas para cursos de capacitação e qualificação 

O Governo de Goiás, por meio das secretarias de Estado da Retomada e de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), está com inscrições abertas para 17.602 vagas em cursos de qualificação, capacitação e técnicos em todo Estado. O objetivo é oferecer profissionalização e facilitar o ingresso, principalmente dos jovens, no mercado de trabalho. As formações oferecidas ocorrem em diversas áreas como robótica, informática, saúde, atendimento ao público e atividades comerciais.

Só os Colégios Tecnológicos (Cotecs), ligados à pasta da Retomada, estão com 11.355 vagas para cursos gratuitos de qualificação e capacitação profissional em 16 municípios goianos para aulas presenciais e de qualquer um dos 246 municípios para cursos no sistema híbrido, com aulas on-line e presencial. Há oportunidades em saúde e segurança do trabalho, operador de caixa, mídias digitais e serviço de beleza. As aulas podem ser online ou presenciais e são ministradas sob gestão da Universidade Federal de Goiás (UFG). As inscrições devem ser realizadas até 29 de março de 2022, pelo endereço eletrônico: www.selecao.cett.org.br.

Já na área da tecnologia, o Governo de Goiás, por meio do programa Sukatech está com 100 vagas abertas: 30 para os cursos de informática básica, 30 para manutenção de computadores, e 40 para curso de robótica. As inscrições são contínuas e podem ser realizadas na Escola do Futuro José Luiz Bittencourt, na Rua BF-25, esquina com Avenida JC-15, Bairro Floresta, em Goiânia.

As oportunidades para os cursos técnicos (300) são para desenvolvimento web e mobile, marketing e mídias sociais e empresas digitais. As inscrições vão até 3 de abril pelo site www.selecao.cett.org.br. Entre 12 e 15 de abril, o cadastramento poderá ser feito na unidade de ensino (Goiânia, Aparecida e Santo Antônio do Descoberto) ou pelo e-mail: [email protected]. Os requisitos são: ter idade mínima de 16 anos, ter concluído o Ensino Médio ou estar cursando a 2ª ou 3ª série do Ensino Médio.

Startups, e-commerce entre outros

A Sedi também oferece 1.494 vagas para cursos de qualificação em programação, tecnologias e inovação para startups, e-commerce, assistente de marketing, entre outros. As inscrições vão até 7 de abril. Outra opção são as capacitações profissionais, que têm menor duração. Estão disponíveis 4.353 oportunidades nas áreas de liderança, redação, excel básico, desenho industrial, entre outros. Para essa modalidade, os interessados terão até 27 de maio para realizar a inscrição.

Para os dois tipos de cursos, as inscrições também são feitas pelo endereço eletrônico www.selecao.cett.org.br. As aulas são ministradas nas unidades da Escola do Futuro sediadas em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Santo Antônio do Descoberto. Mais uma vez, os requisitos são ser maior de 16 anos, ter concluído o Ensino Médio ou estar cursando a 2ª ou 3ª série do Ensino Médio.