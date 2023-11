Grupo José Alves é o novo patrocinador do Vila Nova

O Grupo José Alves é o mais novo patrocinador do Vila Nova. O contrato vale para o futebol masculino e para os esportes olímpicos feminino (futebol, atletismo, vôlei e futsal), podendo abranger o handebol e o basquete, que ainda estão em discussão no clube.

O grupo José Alves é dono de empresas como a Vitamedic, UniAlfa, Refresco Bandeirantes, Trustfuel e GEO.

O evento de oficialização do contrato aconteceu no Palácio das Esmeraldas e contou com a presença do governador Ronaldo Caiado e do vice Daniel Vilela.