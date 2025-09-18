Guarda Civil de Aparecida flagra descarte irregular e apreende caminhão

A Guarda Civil Municipal de Aparecida de Goiânia e a Secretaria de Meio Ambiente, apreenderam, na madrugada desta quinta-feira (18), um caminhão da empresa Guardião Entulhos que realizava descarte irregular de resíduos na Avenida Princesa Isabel, no Setor Buriti Sereno. O local é um dos 40 locais de descarte irregular de lixo monitorados pela Prefeitura.

O flagrante aconteceu por volta das 2h30, durante trabalho de monitoramento do grupo de inteligência da Guarda Civil de Aparecida, que identificou a prática criminosa e acionou as equipes operacionais. O veículo foi encaminhado ao pátio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) para lavratura do auto de infração. O veículo e a caçamba continuam apreendidos e a multa é de mais de R$ 40 mil.

De acordo com o comandante da GCM, Milton Sobral, a corporação vinha monitorando a atuação da empresa há cerca de três meses e nesta noite a equipe de inteligência conseguiu realizar o flagrante.

“Seguindo a orientação do prefeito Leandro Vilela e estamos há algum tempo monitorando com nossa inteligência, os locais conhecidos de descarte irregular da cidade. Há três meses que estávamos monitorando as atividades irregulares dessa empresa e ontem logramos êxito em deter este caminhão que, por várias vezes, reincidente, joga lixo no local proibido. Queremos deixar claro para toda a população que nós estamos de olho, juntamente com a SEMMA e os órgãos reguladores. Aparecida tem uma cidade limpa e assim vai continuar”, afirmou o comandante.

Sobral destacou que a identificação do veículo só foi possível graças ao serviço de inteligência aliado ao sistema de câmeras de videomonitoramento da cidade. “Com o uso da tecnologia que Aparecida hoje tem, identificamos o trajeto deste caminhão e levantamos os pontos. Foi através desse monitoramento que identificamos a continuidade da prática em horários da madrugada, geralmente duas ou quatro da manhã, e nossas equipes estavam de campana para o flagrante”, explicou.

A auditora fiscal da SEMMA, Natália Neas Cardoso, reforçou a integração entre os órgãos e explicou os desdobramentos da autuação. “A Secretaria de Meio Ambiente tem uma parceria constante com a Guarda Civil e esse trabalho integrado visa coibir o descarte irregular de resíduos. Neste caso, como houve agravantes, como a infração ocorrendo no período noturno, justamente para dificultar a fiscalização e também o dano ambiental, lavramos uma multa de R$ 45 mil. Além disso, o caminhão e a caçamba foram apreendidos, e a empresa só terá o veículo liberado após o pagamento da multa e a limpeza do local.”

Operação Aparecida Limpa

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia destaca que, desde o início da gestão do prefeito Leandro Vilela, ações permanentes de fiscalização e limpeza têm sido realizadas para coibir o descarte irregular de lixo e entulho em toda a cidade. Somente no primeiro semestre de 2025, foram recolhidas 53,1 mil toneladas de resíduos descartados irregularmente em vias públicas do município.

As equipes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU), da Secretaria de Meio Ambiente e da Guarda Civil Municipal atuam de forma integrada para identificar e multar os infratores, conforme prevê a legislação ambiental vigente. As penalidades podem chegar a R$ 50 mil, de acordo com a gravidade da infração.

A Prefeitura reforça o pedido de apoio da população e orienta que denúncias anônimas podem ser feitas pelos telefones (62) 3238-7243 (WhatsApp da GCM), (62) 98459-1661 (WhatsApp da SEMMA) e 153.