HDT e CEAP- Sol fazem blitz para conscientizar sobre ISTs

Com o propósito de promover a conscientização sobre a importância de praticar relações sexuais seguras durante o Carnaval, as equipes do Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT) e do Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade (Ceap-Sol), unidades do governo de Goiás geridas pelo Instituto Sócrates Guanaes, uniram esforços com a Polícia Rodoviária Federal (PRF-Goiás) para realizar uma blitz na manhã desta sexta-feira (09), na Unidade Operacional na BR-153, em Hidrolândia, no KM 125. Durante a ação, foram distribuídos folhetos informativos e preservativos. O local escolhido proporciona acesso a importantes pontos turísticos do Estado.

Acompanhando de perto a ação, a infectologista e diretora técnica do Ceap-Sol, Thais Safatle, ressalta a importância de promover relações sexuais seguras. “Durante o carnaval, é comum as pessoas saírem para se divertir, porém é vital que isso seja feito com consciência e atenção à saúde. O uso do preservativo, popularmente conhecido como camisinha, é essencial para prevenir infecções sexualmente transmissíveis e deve ser adotado em todas as relações. Se cada indivíduo assumir sua responsabilidade, poderemos evitar a propagação dessas infecções, que representam sérios desafios para a saúde pública”, destaca.

O Superintendente da PRF-GO, Tiago Queiroz, acompanhou de perto a operação conjunta das equipes do HDT e do Ceap-Sol, ressaltando o papel crucial dessas unidades no combate à violência no trânsito. Ele enfatizou o compromisso em reduzir as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs, as quais tendem a aumentar significativamente após o Carnaval. Além disso, destacou a importância de conscientizar cada cidadão sobre a preservação do meio ambiente, incentivando a prática de recolher o próprio lixo, como copos e garrafas, que podem se tornar criadouros do mosquito da dengue quando acumulam água parada. “Vamos garantir um Carnaval seguro tanto nas estradas quanto na vida”, pontua.

Um dos motoristas abordados durante a operação foi Francisco Muniz. Ele destacou que o período festivo de Carnaval, marcado por celebrações e consumo de bebidas alcoólicas, é propício para a busca por relacionamentos. “Essa iniciativa lembra da importância de se proteger e prevenir doenças. Além disso, incentiva a conscientização de que, se for consumir álcool, não se deve dirigir”, afirmou.

“A instalação da barreira da Polícia Rodoviária Federal em Hidrolândia foi uma estratégia cuidadosamente planejada para alcançarmos o maior número possível de pessoas e reforçar a importância da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis como um objetivo fundamental para toda a sociedade. É crucial que cada indivíduo assuma sua responsabilidade e cuide ativamente de sua saúde”, destaca Antônio Jorge de Almeida Maciel, diretor-executivo do Ceap-Sol e do HDT.