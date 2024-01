Siamesas Valentina e Heloá celebram 1 ano de cirurgia no Hecad

O Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad) realizou nesta segunda-feira (22/01) solenidade em reconhecimento aos profissionais de saúde que participaram da cirurgia de separação das gêmeas Valentina e Heloá. “Buscamos reconhecer e valorizar as pessoas que, com a sua expertise, foram fundamentais para assegurar a saúde e o desenvolvimento não só da Valentina e da Heloá, mas de todos os nossos pacientes”, afirmou a diretora-geral do Hecad, Mônica Costa.

Um ano após o procedimento de altíssima complexidade, as irmãs já caminham sozinhas, se alimentam normalmente e tem desenvolvimento neurológico adequado para a idade. “Foi uma benção em nossas vidas conseguir realizar o tratamento inteiramente pelo SUS e ver minhas filhas tão bem, descobrindo uma nova forma de viver e crescendo com saúde. Mudou toda a realidade da nossa família”, contou o pai das siamesas, Fernando de Oliveira.

“Nós fizemos questão de estar aqui presentes com as meninas e manifestar a nossa gratidão a todo carinho e cuidado que a Valentina e a Heloá receberam de toda a equipe do Hecad. Sabemos que sem o suporte multiprofissional do hospital nada disso seria possível”, afirmou a mãe, Valdirene Prado. Mais de 50 profissionais de saúde de diferentes áreas receberam certificados de reconhecimento emitidos pela Câmara dos Deputados durante o evento.

Segundo o cirurgião pediátrico Zacharias Calil, a recuperação e o desenvolvimento das meninas é surpreendente. “O caso da Valentina e da Heloá se diferencia de todos os outros que já conduzi pelo resultado tão positivo em um espaço de tempo tão curto. É surpreendente a evolução delas após a cirurgia e a independência e a autonomia que elas conquistaram”, afirmou.

O médico ressaltou a importância da equipe para o sucesso da cirurgia e a recuperação das gêmeas. “Vocês são heróis. São mestres de sabedoria e arte que com ciência e dedicação enfrentaram um desafio sem igual, oferecendo duas chances de ser feliz onde havia uma só”, disse o cirurgião que conduziu o procedimento de separação das irmãs.

Relembre o caso

Valentina e Heloá nasceram unidas pelo tórax, abdômen, bacia, fígado, intestino e genitálias. As gêmeas foram separadas em janeiro de 2023 após cirurgia com mais de dez horas de duração. Além do procedimento cirúrgico de separação, foram realizados no Hecad: implantação de expansores de pele, acompanhamento psicológico e de neurologia pediátrica, além de fisioterapia. As irmãs receberam alta 51 dias após a realização da cirurgia e seguem em tratamento na unidade de saúde.