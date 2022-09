Hecad lança atendimento em leitos de observação que preveem alta no mesmo dia

O Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad) implantou o sistema de Leito Dia para absorver casos que não requerem internação como a realização de exames, medicação, assistência multidisciplinar e testes alérgicos. O atendimento nos leitos de observação funciona das 7h às 19h e prevê alta no mesmo dia. Com essa iniciativa, muitos pacientes não precisarão ser atendidos no pronto socorro, podendo fazer exames e receber sua medicação de maneira confortável e acompanhados pela equipe médico-hospitalar.

“Trouxe uma nova perspectiva aos pacientes que terão atendimento ainda mais qualificado, seguro e resolutivo dentro das suas necessidades”, afirma a diretora técnica do Hecad, Cynara Porto. “Além disso, no Leito Dia, podemos fazer testes alérgicos sem que o paciente fique internado para isso”, complementa a coordenadora médica do ambulatório, Maysa Carvalho.

Já a supervisora de enfermagem do ambulatório, Camila Amorim, reforça que o fluxo de atendimento foi bem pensado no intuito de trazer qualidade e humanização. “Os pacientes são recebidos pela manhã em um ambiente confortável, recebem alimentação, acompanhamento da equipe médica e de enfermagem durante todo o dia”, destaca.

Alívio

Lorena Pereira Machado, mãe de Vitor Ferreira Machado, de 7 anos, foi ao Hecad no dia 1º de setembro para que o filho realizasse uma cirurgia de fimose. “Chegamos às 7h da manhã e fomos muito bem recebidos pela equipe do Leito Dia para a preparação da cirurgia, marcada para as 13h. Recebemos a alta no final do dia, sem precisar de internação. Isso é bom demais porque é mais rápido, a gente não perde tempo”, explicou Lorena.

Caio Lucas Fernandes, de 7 anos, recebeu atendimento rápido pelo Leito Dia na mesma data. Sua mãe, Pamela Alves Fernandes, conta que a família morava em São Paulo e se mudou para Goiânia quando Caio nasceu prematuro e passou por diversas intervenções cirúrgicas. “Tudo organizado, atendimento e prestação de serviço foram excelentes e ele foi liberado no mesmo dia”, comemorou Pamela.

Guilherme Enrico, de 3 anos, nasceu com hemangioma e faz acompanhamento a cada três meses no Hecad. Nesta segunda-feira (5/9), ele fez uma infiltração para testar como será a reação ao procedimento de remoção do hemangioma, marcado para o começo de dezembro. “Chegamos cedinho ao hospital e antes do almoço já tínhamos alta”, explicou a mãe de Guilherme, Moabe Patrícia Ribeiro.