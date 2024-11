Henrique Meirelles revela bastidores da política em novo livro

O ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, lançou nesta terça-feira (19), em Goiânia seu livro “Calma Sob Pressão”, uma obra que detalha sua trajetória profissional e pessoal, além de momentos marcantes da história econômica do Brasil. O evento foi realizado no Sicoob UniCentro Br e contou com a presença de importantes lideranças políticas, como o governador Ronaldo Caiado e o vice-governador Daniel Vilela.



Durante o evento, o governador Ronaldo Caiado exaltou a relevância de Meirelles no cenário nacional e internacional. “É um homem que traz paz. As pessoas se sentem seguras, é coisa de líder. E foi justamente o que colocou no livro: calma, mesmo sob pressão. Henrique tem conteúdo, conhecimento e preparo intelectual”, afirmou Caiado.

Caiado também destacou a importância de valorizar personalidades goianas que fazem história. “Temos de reconhecer o mérito das pessoas que fazem história no país. E Henrique, saindo de nossa cidade de Anápolis, se tornou um homem respeitado internacionalmente por sua relevância. Com equilíbrio, soube superar dificuldades e ser um ponto de estabilidade.”

Meirelles agradeceu o apoio de Caiado, lembrando que foi ele quem o incentivou a ingressar na vida pública. “Caiado foi a primeira pessoa a, de fato, me convidar para entrar na vida pública”, revelou o autor.

No livro, Meirelles compartilha bastidores de sua atuação no Banco de Boston, onde foi o primeiro não americano a dirigir a instituição, no Banco Central e no Ministério da Fazenda, além de momentos marcantes de sua vida pessoal e memórias de infância. “É um mergulho na história do Brasil e também o relato de quem enfrentou temas complexos e áridos, mas com uma abordagem leve e fluida”, explicou.

A obra, publicada pela editora Planeta, tem 192 páginas e oferece um olhar íntimo sobre decisões críticas que moldaram a economia brasileira, sob a perspectiva de quem esteve no comando.

O vice-governador Daniel Vilela também prestigiou o evento e destacou a importância de Meirelles para o cenário econômico mundial. “Os goianos precisam enaltecer essa figura extraordinária que representa o nosso estado. Henrique Meirelles é um profissional de destaque mundial, com credibilidade no cenário econômico.”

“Calma Sob Pressão – o que aprendi comandando o Banco de Boston, o Banco Central e o Ministério da Fazenda” apresenta histórias inéditas e detalhes sobre os bastidores das principais crises e conquistas da economia brasileira. Com uma narrativa leve e acessível, Meirelles busca tornar temas complexos mais compreensíveis, além de inspirar leitores com sua jornada de liderança e resiliência.