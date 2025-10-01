HGG passa a contar com cuidado integral de idosos

O Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi (HGG) passa a contar, a partir desta quarta-feira (1º), com o Serviço de Geriatria, destinado ao cuidado integral dos pacientes idosos, com 60 anos ou mais. A especialidade médica se junta a outras 27 oferecidas pela unidade de saúde, e contará com cinco profissionais com ampla experiência na área. Hoje, 37,47% dos pacientes atendidos no ambulatório e 33,10% dos internados no HGG são idosos.

O novo serviço vai impactar de forma positiva esse público, por meio de consultoria geriátrica durante internações, avaliações pré e pós-operatórias e atendimentos especializados. Também haverá atuação voltada a síndromes geriátricas associadas a cognição, humor, quedas e demências. Além da assistência direta, o HGG estruturou um núcleo de pesquisa em envelhecimento e uma formação de residência médica em geriatria.

Já no ano de 2026, a unidade passará a ofertar três vagas para essa especialidade, movimento que reforça o compromisso de unir assistência de qualidade e excelência acadêmica. O Serviço de Geriatria do HGG será chefiado pela médica Ana Terra. Ela afirma que a implantação visa fortalecer a atenção à melhor idade. “Queremos que o HGG seja reconhecido como um centro de referência nacional em geriatria, oferecendo cuidado inovador, científico e humanizado ao idoso. É um legado que vai impactar gerações”, disse.

Entre os benefícios esperados com a nova estrutura, estão a redução de reinternações, diminuição de custos assistenciais, prevenção de complicações, além da melhoria de indicadores de qualidade e da experiência do paciente. O hospital já conta com o Núcleo de Apoio ao Paciente Paliativo (NAPP), que é formado, na maioria, por médicos geriatras.

Todo o atendimento continua sendo feito a partir da regulação da Secretaria da Saúde (SES). “A implantação deste serviço responde a um desafio crescente: até 2030, 20% da população de Goiânia será composta por idosos. Entre eles, 75% convivem com múltiplas doenças crônicas e 65% necessitam do acompanhamento de mais de três especialistas”, reforçou a geriatra.