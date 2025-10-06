HMAP conquista 2º lugar no prêmio Ser Humano, da ABRH

O Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia – Iris Rezende Machado (HMAP), unidade da Secretaria Municipal de Saúde, construída e mantida pela Prefeitura e gerida pelo Einstein, conquistou o segundo lugar na 19ª edição do Prêmio Ser Humano da ABRH-GO, na categoria Excelência Organizacional. A premiação, realizada anualmente pela principal associação de gestão de pessoas do país, reconhece práticas inovadoras de profissionais e organizações públicas e privadas que se tornam referência no mercado.

O destaque do hospital foi o projeto Mão na Roda, desenvolvido em parceria com a Segurança do Trabalho, a partir da identificação de um aumento de incidentes de trajeto com afastamento. A ação promove a segurança de colaboradores motociclistas por meio de inspeções técnicas bimestrais, treinamentos de pilotagem segura e gestão de dados que orientam decisões rápidas. Segundo a gerente de Recursos Humanos do HMAP, Danielle Santello, a iniciativa reflete a preocupação da organização em proteger e valorizar sua equipe.

Além do reconhecimento, a premiação evidencia o rigor do processo de avaliação. Os projetos inscritos, provenientes de organizações associadas à ABRH-GO, são analisados por uma banca multidisciplinar que considera tanto a inovação quanto os resultados obtidos. Para Danielle, a conquista confirma que o HMAP está no caminho certo. “Esse reconhecimento é a prova de que podemos transformar realidades, ressignificar a relação entre trabalho e cuidado e, acima de tudo, preservar o bem mais precioso: a vida dos nossos colaboradores”, conclui.

Sobre o HMAP

O Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia – Iris Rezende Machado (HMAP) foi inaugurado em dezembro de 2018 e é o maior hospital do Estado feito por uma prefeitura. Administrado pelo Einstein desde junho de 2022, foi construído numa área superior a 17 mil metros quadrados, onde atua com mais de 1.100 colaboradores para o atendimento de casos de alta complexidade, incluindo hemodinâmica e cirurgia bariátrica, além de várias especialidades cirúrgicas e diagnósticas. A estrutura contempla 10 salas de cirurgia e 235 leitos operacionais, sendo 10 de UTI pediátrica, 39 de UTI adulto, 31 de enfermaria pediátrica, e 155 leitos de clínica médica/cirúrgica.

Trata-se da primeira operação de hospital público feita pelo Einstein fora da cidade de São Paulo. Nos primeiros seis meses de gestão, as filas de UTI da unidade foram reduzidas consideravelmente e a capacidade de atendimento dos leitos, dobrada. Já as longas filas de espera para cirurgias eletivas foram diminuídas em menos de um ano, feito alcançado graças a iniciativas como mutirões cirúrgicos, que priorizaram demandas urgentes. Nos primeiros seis meses de gestão Einstein, o tempo de permanência dos pacientes no hospital também foi reduzido de 9,5 para 5 dias. Em relação à mortalidade, em junho de 2022 a taxa era de 15,33% e, seis meses depois, de 3,6%.

Entre janeiro de 2023 e julho de 2024, o HMAP realizou 90% de todos os procedimentos eletivos pelo SUS em Aparecida de Goiânia, levando a cidade ao título de município que mais realiza cirurgias não urgentes pelo SUS. Em 2025, prestes a completar três anos sob gestão Einstein, o hospital obteve a acreditação ONA nível 1, da Organização Nacional de Acreditação – um reconhecimento pela segurança e qualidade da assistência na unidade. No mesmo ano, a UTI do HMAP recebeu o Selo Top Performer 2025, concedido a hospitais que demonstram excelência no cuidado de pacientes em estado crítico.

