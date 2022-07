HMAP está com vagas abertas

A Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, que assumiu a gestão do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP) – Iris Rezende Machado em 1º de junho, abriu inscrições para contratação de mais profissionais. Confira as oportunidades e veja como se inscrever.

Segundo a equipe de Recrutamento e Seleção do Einstein, as vagas são para assistente de atendimento, auxiliar de farmácia, auxiliar de transporte, copeiro, odontólogo, técnico de enfermagem de UTI para adultos, técnico de enfermagem para clínica médica e cirúrgica, técnico de enfermagem para pediatria, técnico administrativo e representante administrativo I. Até esta terça-feira, também é possível se candidatar às vagas de médico nutrólogo e médico cardiologista intervencionista.

Os interessados devem se cadastrar no site einstein.br/carreiras e se candidatar a uma das vagas para receber mais informações, tais como as atribuições e requisitos, além das cargas horárias, jornadas de trabalho e fases da seleção. Importante observar que todas as etapas do processo seletivo são de caráter eliminatório. “Valorizamos a diversidade e a inclusão de todos os talentos. Buscamos profissionais que compartilhem deste mesmo propósito”, diz a gerente de Recursos Humanos, Daniele Santello.

Inaugurado em dezembro de 2018, o HMAP é o maior hospital do Estado construído por uma prefeitura. Além de atender a toda a população de Aparecida de Goiânia, a unidade é referência para outros 55 municípios da região Centro-Sudeste. O acesso aos serviços da unidade ocorre via Central Municipal de Regulação.