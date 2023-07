Homem é preso em flagrante por furto em Cachoeira Dourada

Policiais civis da Delegacia de Cachoeira Dourada e do Gepatri, coordenados pelo delegado Felipe Sala (em substituição), realizaram a captura em flagrante de um jovem de 23 anos suspeito de furtar uma motocicleta na noite de ontem (04/07/2023) na cidade de Cachoeira Dourada.

Conforme apurado pela equipe da Polícia Civil, o investigado, junto com uma mulher, foi visto por moradores do bairro subtraindo uma motocicleta que se encontrava estacionada em frente à residência do proprietário. De imediato, ambos evadiram-se do local e não foram localizados pelas forças de segurança, iniciando a perseguição.

Na manhã de hoje, após ininterrupta investigação, por meio de informações levantadas pela inteligência, foi possível apurar que o suspeito e sua comparsa se deslocaram até a cidade de Itumbiara com o objeto furtado e então o investigado retornava a pé pela rodovia, sozinho, no sentido Cachoeira Dourada, momento em que foi abordado pela equipe policial.

O suspeito, que confessou a realização do crime na noite anterior, detém diversas passagens por roubo qualificado e furto qualificado.

As diligências continuam para localizar sua comparsa, bem como recuperar o objeto furtado. O preso responderá por furto qualificado e será encaminhado ao presídio de Sarandi após a realização do exame de corpo delito.