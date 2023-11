Homem morre afogado em represa no parque de exposições em Ipameri

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada neste domingo, 19, para resgatar uma vítima de afogamento, do sexo masculino e de aproximadamente 39 anos, na Represa do Clube do Laço, no Parque de Exposições, Setor Central , em Ipameri.

Segundo uma testemunha, eles estavam pescando na represa, quando a vítima entrou no lago para realizar a travessia e não retornou.

Ao chegar no local a equipe de salvamento usou técnicas de mergulho, encontrando a vítima a 3 metros de profundidade e 10 metros da margem da represa.

O corpo foi deixado sob os cuidados da Polícia Militar de Goiás até a chegada do IML ( Instituto Médico Legal).