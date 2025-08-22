Homem tenta furtar bicicleta em terminal de Goiânia a caminho de colocar tornozeleira eletrônica

Um caso inusitado chamou a atenção da Polícia Militar de Goiás (PMGO) na tarde desta quinta-feira (21), em Goiânia; um homem de 32 anos foi preso após tentar furtar uma bicicleta no Terminal Paulo Garcia, na região da Rua 44 quando estava a caminho do fórum para colocar uma tornozeleira eletrônica, determinada pela Justiça por crimes anteriores.

Segundo a Polícia Militar, o furto foi flagrado pelas câmeras de segurança do terminal. Funcionários do local perceberam a ação e acionaram a segurança. O suspeito entrou em luta corporal com um dos agentes, que acabou ferido durante a tentativa de impedir a fuga.

Apesar de escapar inicialmente, o homem foi localizado em menos de cinco minutos por policiais do Batalhão de Terminal. Ele foi detido nas proximidades e encaminhado à Central de Flagrantes, onde foi autuado por tentativa de furto e lesão corporal.

Histórico criminal e tornozeleira eletrônica

De acordo com a PMGO, o homem possui seis passagens pela polícia — sendo cinco por furto e uma por roubo. No momento da tentativa de furto, ele estava, ironicamente, indo cumprir determinação judicial para instalação de uma tornozeleira eletrônica, referente a um desses crimes anteriores.

A situação gerou surpresa até entre os policiais, pelo contraste entre a ordem judicial e a nova infração cometida instantes antes de seu cumprimento.

A ação rápida e coordenada entre os funcionários do terminal e os policiais do Batalhão de Terminal foi essencial para a prisão. O caso reforça a importância do monitoramento por câmeras e da pronta resposta das forças de segurança nos terminais da Grande Goiânia.