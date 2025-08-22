search
Cidades

Homem tenta furtar bicicleta em terminal de Goiânia a caminho de colocar tornozeleira eletrônica

Suspeito já tinha seis passagens pela polícia e foi preso em flagrante próximo ao Terminal Paulo Garcia, na região da 44


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 22/08/2025 - 14:29

Homem tenta furtar bicicleta em terminal de Goiânia a caminho de colocar tornozeleira eletrônica
Suspeito já tinha seis passagens pela polícia e foi preso em flagrante próximo ao Terminal Paulo Garcia, na região da 44 - Foto: Divulgação/PMGO

Um caso inusitado chamou a atenção da Polícia Militar de Goiás (PMGO) na tarde desta quinta-feira (21), em Goiânia; um homem de 32 anos foi preso após tentar furtar uma bicicleta no Terminal Paulo Garcia, na região da Rua 44 quando estava a caminho do fórum para colocar uma tornozeleira eletrônica, determinada pela Justiça por crimes anteriores.

Segundo a Polícia Militar, o furto foi flagrado pelas câmeras de segurança do terminal. Funcionários do local perceberam a ação e acionaram a segurança. O suspeito entrou em luta corporal com um dos agentes, que acabou ferido durante a tentativa de impedir a fuga.

Apesar de escapar inicialmente, o homem foi localizado em menos de cinco minutos por policiais do Batalhão de Terminal. Ele foi detido nas proximidades e encaminhado à Central de Flagrantes, onde foi autuado por tentativa de furto e lesão corporal.

Histórico criminal e tornozeleira eletrônica

De acordo com a PMGO, o homem possui seis passagens pela polícia — sendo cinco por furto e uma por roubo. No momento da tentativa de furto, ele estava, ironicamente, indo cumprir determinação judicial para instalação de uma tornozeleira eletrônica, referente a um desses crimes anteriores.

A situação gerou surpresa até entre os policiais, pelo contraste entre a ordem judicial e a nova infração cometida instantes antes de seu cumprimento.

A ação rápida e coordenada entre os funcionários do terminal e os policiais do Batalhão de Terminal foi essencial para a prisão. O caso reforça a importância do monitoramento por câmeras e da pronta resposta das forças de segurança nos terminais da Grande Goiânia.

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o fenômeno encobriu parte da cidade, levantando questionamentos sobre sua origem
Cidades

Nuvem amarelada cobre o céu de Goiânia e assusta moradores; Inmet emite alerta vermelho por baixa umidade

22/08/2025
aluguel
Cidades

Parcela de famílias que pagam aluguel sobe 25% em 8 anos, mostra IBGE

22/08/2025
Bombeiros em Caldas Novas atendem ocorrência de deslizamento com vítima soterrada
Cidades

Homem morre soterrado em deslizamento em Caldas Novas

22/08/2025
calor em Goiás
Cidades

Fim de semana terá sol e muito calor em Goiás

22/08/2025
acidente GO-164
Cidades

Acidente envolvendo cinco veículos deixa dois mortos na GO-164

21/08/2025
Daniel Vilela vê liderança como reflexo da aprovação ao governo Caiado
Poder

Daniel Vilela vê liderança como reflexo da aprovação ao governo Caiado

22/08/2025
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o fenômeno encobriu parte da cidade, levantando questionamentos sobre sua origem
Cidades

Nuvem amarelada cobre o céu de Goiânia e assusta moradores; Inmet emite alerta vermelho por baixa umidade

22/08/2025
aluguel
Cidades

Parcela de famílias que pagam aluguel sobe 25% em 8 anos, mostra IBGE

22/08/2025
Justiça libera recursos para tratamento domiciliar de jovem que inalou pimenta e sofreu parada cardíaca
Justiça

Justiça libera recursos para tratamento domiciliar de jovem que inalou pimenta

22/08/2025
Pesquisa