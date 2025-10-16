search
Hospital Araújo Jorge faz mamografias de graça durante o Outubro Rosa

De acordo com a SMS, foram abertas 400 vagas adicionais para a realização dos exames na segunda quinzena de outubro, com atendimentos no próprio hospital, das 7h às 16h


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 16/10/2025 - 10:20

Mamografia
Para agendamento do exame, mulher deve buscar unidade básica de saúde da capital

A cidade de Goiânia ampliou a oferta de mamografias gratuitas durante o Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama. A ação é resultado de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e o Hospital Araújo Jorge, referência em oncologia no Estado.

De acordo com a SMS, foram abertas 400 vagas adicionais para a realização dos exames na segunda quinzena de outubro, com atendimentos no próprio hospital, das 7h às 16h. As pacientes precisam ter encaminhamento de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e apresentar documento de identificação, cartão do SUS e comprovante de endereço no momento do agendamento.

Os exames são indicados para mulheres a partir dos 40 anos, faixa etária em que o rastreamento é recomendado pelos protocolos nacionais de saúde. Segundo o secretário municipal de Saúde, Luiz Pellizzer, a ampliação das vagas busca facilitar o acesso ao diagnóstico precoce, considerado essencial para o tratamento eficaz da doença. “A paciente pode procurar a UBS mais próxima, onde será acolhida, passará por consulta médica ou de enfermagem e, se necessário, o exame será agendado”, explicou.

O Outubro Rosa é uma campanha mundial voltada à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, que representa a principal causa de morte por câncer entre mulheres no Brasil. O Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima mais de 73 mil novos casos da doença por ano no país. Quando detectado nas fases iniciais, o câncer de mama tem até 90% de chance de cura.

Segundo a superintendente de Regulação, Avaliação e Controle da SMS, Paula dos Santos Pereira, a secretaria também simplificou o fluxo de pedidos dos exames neste mês, para garantir mais agilidade no agendamento. “A campanha é um lembrete importante para que as mulheres nas faixas de risco busquem ajuda e realizem o exame com regularidade”, afirmou.

As mamografias são gratuitas e seguem o protocolo de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Pesquisa