Idoso é preso por aplicar golpe de R$ 300 mil em mulher na Holanda

A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e outras Fraudes (Gref), da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), cumpriu ontem (11) um mandado de prisão preventiva e bloqueio de valores relativos a investigação de um golpe que vitimou uma idosa de 74 anos, que mora na Holanda e tem dupla cidadania (holandesa e brasileira). A vítima é muito conhecida por seu engajamento em trabalhos sociais e foi lesada por um golpe que se estendeu por aproximadamente três anos, resultando em prejuízo de quase R$ 300 mil. O principal suspeito, um homem de 60 anos, foi preso nessa quinta-feira, em Aparecida de Goiânia. A investigação revelou um esquema criminoso que explorou a boa-fé e o altruísmo da vítima para dar golpes, iniciado quando o investigado a contatou por uma rede social.

O suspeito criou a persona fictícia de “Nabu Badona”, apresentando-se como um pecuarista bem-sucedido de Palmas (TO) que também possuía residências em Goiânia e Anápolis. Para conquistar a confiança da vítima, ele se fazia passar por grande benfeitor, alegando realizar doações anuais de caminhões de arroz para instituições de caridade, como a Vila São Cotolengo, em Trindade. Ao longo do tempo, o suspeito inventou diversas histórias para obter vantagens financeiras, incluindo a falsa promessa de trocar um imóvel que dizia possuir em Palmas por outro em Goiânia, sem nunca fornecer endereços ou comprovações. As conversas de WhatsApp entre os dois revelam sofisticada manipulação emocional, com o golpista usando promessas não cumpridas, justificativas evasivas e até menções religiosas para manter o engano e induzir a idosa a realizar inúmeras transferências em euros por meio de empresas de câmbio.

O esquema fraudulento foi descoberto quando o filho da vítima percebeu as inconsistências e alertou sua mãe sobre o golpe. A idosa tentou reaver o dinheiro investido, mas foi imediatamente bloqueada pelo investigado em todas as plataformas de comunicação. Durante as investigações, a PCGO apurou que o suspeito possui histórico criminal no Tocantins, incluindo uma ocorrência por infração ao Estatuto do Idoso, na qual utilizou método semelhante para enganar outra vítima em Gurupi (TO), além de registros por ameaças contra familiares. Nos últimos anos, seu paradeiro era incerto, movimentando-se estrategicamente entre cidades de Goiás e Tocantins para dificultar investigações. O investigado, durante interrogatório, confessou ter se apropriado do dinheiro da idosa.

A divulgação da imagem do preso foi procedida nos termos da Lei nº 13.869/2019 e da Portaria nº 547/2021 – PC, conforme despacho do(a) delegado(a) de polícia responsável pelo inquérito policial, de modo que a publicação de sua imagem possa auxiliar no surgimento de novas vítimas e testemunhas que façam seu reconhecimento, além de novas provas.

