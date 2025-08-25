search
iFood e Mottu fecham parceria com descontos para entregadores no país

Entregadores podem verificar plano a partir de 1º de setembro. Objetivo é fortalecer serviço em Goiás e em todo o país


Por Redação Tribuna do Planalto em 25/08/2025 - 14:55

A partir de 1º de setembro, os entregadores do iFood que utilizam motos alugadas pela startup Mottu terão acesso a descontos e benefícios exclusivos. A iniciativa busca reduzir custos para os profissionais e ampliar as oportunidades de quem vive do delivery, realidade cada vez mais presente em Goiânia e em várias cidades do interior goiano.

Como funciona a parceria

O programa será exclusivo para entregadores cadastrados nas duas empresas. Na prática, quem atua pelo iFood e utiliza motos da Mottu terá:

  • Até 20% de desconto na caução (garantia) exigida no aluguel;
  • Planos de locação com diárias a partir de R$ 18 e no máximo R$ 28;
  • Assistência 24 horas, cobertura contra roubo e danos a terceiros;
  • Opção de comprar a moto ao final de três anos de contrato, dependendo do plano.

Além disso, o iFood promete “recompensas” de até R$ 350 por mês para quem atingir metas de entregas. Já a Mottu dará créditos extras, que poderão ser usados até mesmo para pagar despesas como multas de trânsito.

Impacto em Goiás

Com a forte presença do iFood em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis e Rio Verde, a medida pode beneficiar milhares de trabalhadores que encontram no delivery uma alternativa de renda. Para muitos, a parceria também facilita o acesso a uma moto mesmo em situações de pendências financeiras, já que reduz barreiras de entrada.

De acordo com as empresas, o objetivo é “permitir que mais pessoas tenham acesso a uma moto para trabalhar no delivery, ampliando os ganhos e garantindo segurança e suporte técnico aos entregadores”.

Números do setor

O iFood já conta com 450 mil entregadores ativos em mais de 1,5 mil cidades brasileiras;

A Mottu opera em mais de 120 cidades, com uma frota de 130 mil motos disponíveis.

A expectativa é que a parceria ajude a fortalecer ainda mais o setor de entregas em Goiás, onde o serviço se tornou essencial no dia a dia dos consumidores e uma das principais fontes de renda para quem busca flexibilidade no trabalho.

