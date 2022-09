Igreja de Nossa Senhora Aparecida passa por obras de restauração

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secut Goiás), iniciou as obras de restauro da Igreja Nossa Senhora Aparecida do Povoado de Areias, no município de Goiás. Os investimentos no templo religioso somam mais de R$ 1,2 milhão em recursos estaduais e a previsão de entrega é para março de 2023. A iniciativa integra o projeto “Fé, Religiosidade e Devoção” que prevê o fomento de mais de R$ 18,5 milhões em restauros de nove igrejas do Estado de Goiás.

Os prédios religiosos foram selecionados de um total de 24 templos tombados ou em processo de tombamento como Patrimônio Cultural Material do Estado de Goiás, conforme os critérios de excepcionalidade, de degradação física, estrutural e/ou arquitetônica e também pela ordem de entrada de pedidos de restauro na Secult.

Dentre os serviços previstos para a Igreja Nossa Senhora Aparecida estão: revisão, detalhamento, levantamento cadastral e mapeamento de danos; reparos nos pisos, e paredes; sistema elétrico e de cabeamento estruturado e hidrossanitário; revisão da cobertura, sistema de drenagem pluvial e de revestimentos externos e internos; revisão e complementação de pisos internos; pinturas internas e externas; implantação de rede elétrica nova em baixa tensão; implantação de rede de cabeamento estruturado nova; calçamento externo; limpeza final e desmobilização; produção e instalação de tapume.

Para o secretário de Estado de Cultura, Marcelo Carneiro, é dever do Estado zelar pela conservação e preservação do patrimônio cultural, histórico e artístico. “Estamos cuidando para que esses equipamentos sejam mantidos e preservados com seus valores históricos na memória da cultura goiana”, ressaltou o titular da Cultura.

Ponto turístico

Construída em 1910, a Igreja de Nossa Senhora Aparecida está situada em um outeiro às margens da rodovia GO-070, no Povoado de Areias, a poucos quilômetros da cidade de Goiás. A escadaria é feita com pedras típicas da região, e o pôr-do-sol visto do alto da igreja virou atração entre moradores e visitantes. O templo também chama a atenção por apresentar as mesmas proporções que a planta da Igreja de Santa Maria do Castelo de Estremoz, na região do Alentejo, em Portugal, concluída em 1562. Ainda não se sabe, por falta de documentação, qual o motivo da semelhança.