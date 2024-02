Imas publica novo edital de credenciamento em plano de reestruturação

O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Municipais de Goiânia (Imas) publicou hoje novo edital de credenciamento para prestadores de serviços. A medida foi anunciada como parte de um programa de reestruturação da autarquia, para que os usuários tenham serviços de qualidade, além de garantir segurança jurídica.

A publicação veio após a Comissão de Saúde da Câmara Municipal aprovar as convocações do presidente do Imas, Marcelo Marques Teixeira, e do secretário municipal de Finanças, Vinícius Pires Alves, para prestarem esclarecimentos sobre a crise financeira enfrentada pelo órgão. Eles deverão apresentar aos vereadores ações e cronograma para sanar os problemas. A comissão marcou reunião extraordinária para ouvi-los na próxima segunda-feira, 26, às 9 horas.

Natureza jurídica

O plano de reestruturação do Imas, nos moldes que está sendo definido pela gestão municipal, deve contemplar a mudança da natureza jurídica do instituto, a exemplo do que o governo estadual fez com o Ipasgo, que também era uma autarquia. Para isso, o Executivo deverá enviar um projeto de lei à Câmara Municipal.

Outras medidas previstas no plano de reestruturação do Imas incluem a inauguração do Hospital do Servidor para atendimento dos usuários. O Imas está sendo auditado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) nas áreas financeira, operacional, jurídica e de gestão. A universidade já apresentou relatório da área financeira.

O convênio com a UFG, que deverá resultar em um diagnóstico completo do Imas, foi operacionalizado depois que o Ministério Público estadual (MP-GO) instaurou procedimento para apurar denúncias de irregularidades na prestação de serviços, com frequentes interrupções de fornecedores por falta de pagamento. O Imas tem mais de 80 mil usuários.