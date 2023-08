Inadimplência empresarial bate recorde no Centro-Oeste

Centro-Oeste do Brasil registrou um total de 562 mil empresas inadimplentes em junho, de acordo com a Serasa Experian. Goiás foi o estado com maior número de CNPJs com contas atrasadas. A nível nacional, o indicador aponta um recorde histórico de 6,52 milhões de companhias no vermelho, um aumento de 35 mil em relação a maio. O valor total das dívidas alcançou R$ 118 bilhões, sendo que cada CNPJ tinha, em média, cerca de sete contas negativadas. O setor de “Serviços” foi o mais afetado, representando 54,1% do total de inadimplentes, seguido por “Comércio” (37%) e “Indústrias” (7,6%).

São Paulo continuou liderando o ranking com o maior número de empresas inadimplentes (2.092.121), seguido por Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Bahia. As micro e pequenas empresas (MPEs) foram as mais negativadas, totalizando 5,77 milhões de CNPJs inadimplentes, com um valor acumulado de R$ 95 bilhões em dívidas. Em média, cada empresa inadimplente tinha 6,9 contas atrasadas.

O economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, atribuiu a situação à persistência dos desafios econômicos do país, como altas taxas de juros e baixo dinamismo, que dificultam a melhoria do fluxo de caixa das empresas.

Para ajudar as empresas a recuperar créditos e lidar com inadimplências, a Serasa Experian oferece uma solução de Recuperação de Dívidas, especialmente direcionada para pequenas e médias empresas. Essa solução ajuda a entender o perfil dos devedores, as regras de cobrança e as legislações vigentes para evitar problemas maiores e preservar a saúde financeira dos negócios. Mais informações sobre a solução estão disponíveis aqui.