Inauguração da sede da PRF altera trânsito no Setor Marista

O trânsito em diversas vias da região do Setor Marista sofrerá alterações nesta segunda-feira (21/03), em razão da inauguração da nova sede da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), vai garantir o apoio e segurança viária, com a presença de cerca de dez agentes no local. O evento, marcado para às 9h30, contará com a presença do prefeito Rogério Cruz, do secretário de Mobilidade, Horácio Mello, e demais autoridades.

As alterações começarão a valer a partir das 6h, com término previsto para às 13h.

Veja como fica o trânsito na região