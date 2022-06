Inaugurado o Centro de Apoio ao Romeiro de Trindade

O governador Ronaldo Caiado inaugurou, ao lado da presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), primeira-dama Gracinha Caiado, nesta sexta-feira, 24, o Centro de Apoio ao Romeiro (CAR) de Trindade. A expectativa é de que mais de 300 mil pessoas passem pelo espaço que funcionará 24 horas por dia até 3 de julho, data de encerramento da Festa em Louvor ao Divino Pai Eterno. Neste ano, a expectativa é receber cerca de 5 milhões de fiéis nos dez dias de celebrações.

“Por dez dias, vamos acolher o Brasil e o mundo todo, que vem receber as bênçãos do Divino Pai Eterno”, afirmou o governador sobre o espaço inaugurado. Caiado enfatizou que a iniciativa oferece um “ambiente de conforto para os romeiros”. “Todos nós somos peregrinos neste momento, mas sabemos da importância do cargo que ocupamos e, como tal, da nossa capacidade de melhorar a vida das pessoas e dar um significado para elas”, assegurou.

“É uma festa muito grande que representa toda a fé católica de um povo, não apenas em Goiás, mas no Brasil”, enfatizou a primeira-dama, Gracinha Caiado. Para receber os fiéis, o CAR tem 4,2 mil metros quadrados de área e foi montado pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra). O centro conta com espaço para descanso, capela para orações, banheiros químicos e atendimentos em saúde. “É uma forma de dizer ao romeiro: passe aqui na estrutura da OVG que será atendido com muito carinho”, declarou.

Este ano, a estrutura funciona em um novo local: o Parque dos Romeiros da Prefeitura de Trindade, a 600 metros do antigo espaço, no quilômetro 10 da GO-060. O parque tem aproximadamente 9 mil metros quadrados de área destinada ao lazer, convivência e religiosidade. O local conta ainda com espaço para realização de eventos, como feiras e palestras, além de duas estações do romeiro, que servem como paradas para momentos de oração durante todo o ano.

O Centro de Apoio ao Romeiro conta com a parceria da Prefeitura de Trindade, várias pastas estaduais e empresas da iniciativa privada, que fizeram doações de itens de higiene e limpeza, além de ingredientes para a preparação dos lanches e das refeições que serão servidas para trabalhadores e voluntários. “Estaremos sempre à disposição para fazer o melhor e, de mãos dadas, promover o bem comum, unindo nossos esforços para tratar da melhor maneira possível os visitantes que vem até a nossa cidade”, frisou o prefeito de Trindade, Marden Júnior.

O reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, padre João Paulo Santos fez a benção da estrutura. “Os peregrinos têm, neste local, a possibilidade de refazer a sua força e sua energia para chegarem bem ao Santuário e manifestarem a sua fé, devoção e culto de adoração ao Pai Eterno”, avaliou.

Apoio aos Romeiros

São oferecidos no CAR, por meio de parcerias, testes de glicemia, aferição da pressão arterial e testagem rápida para a Covid-19. Uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Trindade permanece de prontidão no local, inclusive com médicos. Já a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros garantem suporte com um grupamento de apoio, composto por ambulância de resgate de plantão 24 horas.

Há também distribuição de leite com canela, café, chá, suco, água, pão com manteiga e pão com mortadela. Os lanches serão ofertados aos romeiros, gratuitamente, a qualquer hora do dia ou da noite. Cerca de 150 pessoas trabalham em cada turno na produção e distribuição. “Além do novo local, a nossa presença aqui tem um significado especial. Após dois anos, podemos voltar a oferecer carinho, conforto e acolhimento aos romeiros do Divino Pai Eterno”, afirmou a diretora geral da OVG, Adryanna Melo Caiado.