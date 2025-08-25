Incêndios na Chapada dos Veadeiros e em São Domingos atingem mais de 120 mil hectares em Goiás

Os incêndios florestais que atingiram áreas de proteção ambiental em Goiás desde o dia 20 de agosto foram controlados após a atuação conjunta de brigadistas e órgãos ambientais. No Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, frentes de fogo foram identificadas na região do Morro da Baleia e nos Alpes Goianos. A primeira, que consumiu 127,5 hectares, foi controlada no sábado (23/08) sem adentrar os limites do parque. Já no interior da unidade, a estratégia de direcionar as chamas para áreas previamente submetidas a queimas prescritas ajudou a extinguir o incêndio no domingo (24/08).

Enquanto isso, em São Domingos, nas proximidades do Parque Estadual de Terra Ronca (Peter), as chamas iniciadas em 20 de agosto já destruíram pelo menos 24,6 mil hectares. Para reforçar a resposta, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) destacou 15 brigadistas, entre eles bombeiros e profissionais contratados pela Aliança da Terra, além de ceder viaturas, kits picapes, sopradores e mochilas costais. O efetivo atuou em apoio ao Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, em áreas como a Estação Ecológica de Nova Roma e o Parque Estadual Águas do Paraíso (Peap).

Apesar da gravidade, o ICMBio informou que os setores de visitação da Chapada dos Veadeiros seguem abertos, já que os atrativos turísticos não foram ameaçados. O monitoramento permanece ativo para evitar novos incidentes nas unidades de conservação goianas.