Inep vai aplicar Enem em outra data para quem teve problema com local de prova

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nota hoje informando que os estudantes prejudicados com locais de prova distantes mais de 30 quilômetros de suas residências farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em outras datas, 12 e 13 de dezembro. Os locais serão divulgados posteriormente.

As provas para os demais estudantes serão aplicadas em todo o Brasil nos dias 5 e 12 de novembro. No entanto, muitos candidatos foram prejudicados com a designação de locais de prova muito distantes.

O sistema receberá informações no período de 13 a 17 de novembro.

Veja a íntegra da nota do Inep:

1. Os inscritos para o Enem 2023 não serão prejudicados pela designação de locais de prova distantes de sua residência. As normas do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) garantem alocação num raio máximo de 30 (trinta) quilômetros do domicílio informado na inscrição e o Cebraspe, instituição vencedora da licitação para a aplicação do Enem em 2023, já foi acionado para que sejam rigorosamente cumpridos todos os requisitos acordados.

2. Os inscritos que eventualmente tenham sido alocados em locais com distância superior aos 30 (trinta) quilômetros estipulados contratualmente e que não puderem comparecer ao local designado no dia do exame terão a oportunidade de fazer a prova em outra data: 12 e 13 de dezembro, em locais que serão divulgados posteriormente. A metodologia do Enem permite a comparabilidade das notas e a igualdade de condições entre os participantes.

3. O Inep disponibilizará, na Página do Participante (enem.inep.gov.br/participante), uma aba específica para que inscritos interessados na nova aplicação submetam seus pedidos para análise. O sistema receberá as informações no período de 13 a 17 de novembro.

4. O Inep identificou, em sua base de dados, que os casos são restritos a um universo aproximado de 1% dos inscritos – em torno de 50 mil – e estão concentrados, majoritariamente, em grandes cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.

5. Não há casos de inscritos alocados em município distinto daquele indicado pelo próprio participante no ato da inscrição para o Enem 2023. Nesse contexto, a cidade escolhida para fazer a prova não poderá ser alterada.

Assessoria de Comunicação Social do Inep