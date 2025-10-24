search
Economia

Inflação de alimentos no Brasil registra 5º mês seguido de deflação, com queda de 0,02% em outubro

Puxada por itens como cebola, ovos e arroz, sequência de recuos já acumula baixa de 0,98% desde junho; especialista vê cenário "animador" e projeta mais alívio nos preços com safra recorde.


Agência Brasil Por Agência Brasil em 24/10/2025 - 14:32

Inflação de alimentos no Brasil registra 5º mês seguido de deflação, com queda de 0,02% em outubro
(Foto: Reprodução)

A prévia da inflação oficial no país mostra que, em outubro, o preço de alimentos e bebidas caiu 0,02%, em média. O resultado representa o quinto mês seguido de deflação (inflação negativa). De junho a outubro, os alimentos e bebidas ficaram 0,98% mais baratos.

Os dados foram apurados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), divulgado nesta sexta-feira (24) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O indicador apontou desaceleração para 0,18%, uma vez que tinha alcançado 0,48% em setembro.

O IBGE mostra que, de setembro de 2024 a maio de 2025, os alimentos e bebidas apresentaram nove meses seguidos de alta, influenciados por fatores como questões climáticas, que prejudicaram a safra. Desde então, sucederam-se cinco recuos:

  • Outubro: -0,02%
  • Setembro: -0,35%
  • Agosto: -0,53%
  • Julho: -0,06%
  • Junho: -0,02%

Com a sequência de quedas, o acumulado de 12 meses da inflação de alimentos marca 6,26% em outubro. Esse patamar fica acima da inflação geral apurada pelo IPCA-15 (4,94%) no período.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

No entanto, é o menor desde setembro de 2024, quando registrava 5,22%. Desde então, a variação chegou a marcar 8,02% em maio de 2025. Em setembro de 2024, o acumulado era de 7,21%.

O IPCA-15 apura a variação média do custo de 377 produtos e serviços que fazem parte da cesta de compras do brasileiro que ganha até 40 salários mínimos. Os alimentos e bebidas são a parcela mais representativa dessa cesta, respondendo por 21,63% do índice.

Observando especificamente a alimentação no domicílio, que exclui gastos com lanches, refeições e cafezinho na rua, a inflação marcou -0,10% em outubro e 5,47% no acumulado de 12 meses, menor patamar desde agosto de 2024, quando ficou em 4,19%.

Alimentos em outubro

No IPCA-15 de outubro, os itens que mais pesaram para a queda dos alimentos foram:

  • Cebola (-7,65%)
  • Ovo de galinha (-3,01%)
  • Arroz (-1,37%)
  • Leite longa vida (-1%)

Cada um desses recuos representa 0,01 p.p. no índice.

Na cesta de produtos, quatro subitens tiveram quedas de preço na casa de dois dígitos:

  • Pepino: -24,43%
  • Abobrinha: -20,80%
  • Morango: -15,63%
  • Peixe castanha:  -12,68%

Apesar da variação, o peso desses itens no total do índice não supera 0,01 ponto percentual.

No intervalo de 12 meses, as maiores quedas foram da batata-inglesa (-39%), feijão preto (-32%), cebola (-27%) e pepino (-27%).

Na outra ponta, estão as altas do café moído (53%), abobrinha (43%) e pimentão (36%).

Veja o comportamento de outros itens no mês:

  • Tubérculos, raízes e legumes: -2,17%
  • Hortaliças e verduras: -1,87%
  • Cereais, leguminosas e oleaginosas: -1,24%
  • Pescados: -0,98%
  • Leites e derivados: -0,66%
  • Aves e ovos: -0,51%
  • Carnes e peixes industrializados: -0,24%
  • Carnes: -0,05%
  • Bebidas e infusões: 0,01%
  • Enlatados e conservas: 0,22%
  • Panificados: 0,23%
  • Frutas: 2,07%
  • Óleos e gorduras: 2,18%

Safra

Para o economista-chefe da Associação Paulista de Supermercados, Felipe Queiroz, o resultado de outubro é bastante positivo e aponta para uma convergência rumo ao centro da meta de inflação, estipulada pelo governo em 3% ao ano, com tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos, ou seja, até 4,5%.

Queiroz destaca o comportamento dos preços dos alimentos. “Tendo em vista a importância que a alimentação possui no orçamento familiar, especialmente das famílias de menor renda, o resultado de outubro é bastante animador por conta da queda de produtos essenciais como o arroz, o leite, os ovos e a cebola”, diz.

Para o representante da associação de supermercados do maior estado do país, que reúne mais de 4,5 mil estabelecimentos comerciais, a expectativa é que a inflação mantenha a tendência de desaceleração nos próximos meses.

“Nós temos uma safra recorde de grãos, o que deve contribuir com a queda de itens básicos da cesta dos consumidores”, cita.

Leia também: Goiás fecha setembro com superávit de US$ 700,5 milhões na balança comercial

Agência Brasil

A Agência Brasil é uma agência de notícias brasileira fundada em 10 de maio de 1990 pelo Governo Collor e atualmente é pertencente à Empresa Brasil de Comunicação que administra o conglomerado de mídia do Governo Federal Brasileiro.

Leia também

carne balança comercial
Economia

Goiás fecha setembro com superávit de US$ 700,5 milhões na balança comercial

24/10/2025
Pescan
Economia

Em São Paulo, Semad recebe propostas de interessados na concessão do Pescan

23/10/2025
Economia Goiás
Economia

Economia de Goiás cresce 5,1% e lidera ranking nacional em agosto

23/10/2025
Procon Goiás identifica variação de quase 590% no preço das flores para o Dia de Finados
Economia

Procon Goiás identifica variação de quase 590% no preço das flores para o Dia de Finados

22/10/2025
Economia ICMS
Economia

Economia prorroga até quinta-feira pagamento do ICMS

21/10/2025
Campanha reforça importância da vacinação infantil e alerta para risco de retorno da poliomielite
Saúde

Campanha reforça importância da vacinação infantil e alerta para risco de retorno da poliomielite

24/10/2025
Hugol emite alerta sobre golpes via WhatsApp que usam nome do hospital para extorquir pacientes
Cidades

Morte em Goiânia não tem relação com contaminação por metanol, confirma Secretaria de Saúde

24/10/2025
Inflação de alimentos no Brasil registra 5º mês seguido de deflação, com queda de 0,02% em outubro
Economia

Inflação de alimentos no Brasil registra 5º mês seguido de deflação, com queda de 0,02% em outubro

24/10/2025
Aparecida agentes de endemias receberão retroativo de gratificação a agentes de endemias após acordo
Política

Aparecida: agentes de endemias receberão retroativo de gratificação a agentes de endemias após acordo

24/10/2025
Pesquisa