Inovações no trânsito de Goiânia são reconhecidas em fórum nacional de mobilidade

Presidente do Fórum Nacional de Secretárias, Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana e superintendente da Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP) destacam protagonismo da capital em uma série de novidades implementada pela gestão


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 16/09/2025 - 13:04

trânsito Goiânia
Inovações no trânsito de Goiânia foram apresentadas durante evento na capital (Foto: Secom)

O prefeito Sandro Mabel abriu nesta terça-feira (16/9), em Goiânia, a 122ª Reunião do Fórum Nacional de Secretárias, Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana com uma apresentação dos principais avanços que colocam a capital como referência em melhorias no trânsito. Entre as iniciativas destacadas estão a metronização do transporte público, a criação de corredores viários com Onda Verde, a liberação de faixas de ônibus para motociclistas e a Direita Livre, que permite virar à direita mesmo no sinal vermelho.

Durante o evento, o presidente do Fórum, Ogeny Maia, destacou o protagonismo da capital. “Goiânia tem feito inovações, está trazendo novos corredores, implantando biarticulados elétricos, que são uma novidade de mercado. A cidade se destaca pela pujança e pela recuperação do sistema de mobilidade e trânsito”, ressaltou.

O superintendente da Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP), Luiz Carlos Néspoli, avaliou que Goiânia segue a direção correta. “As medidas estão em sintonia com a Política Nacional de Mobilidade Urbana. O avanço é rápido e a capital é exemplo para o país”, disse. Já o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, ressaltou o compromisso da atual gestão e a quitação de débitos deixados pela gestão anterior. “Estamos refinando aquilo que é a necessidade de investimentos no sistema”, apontou.

Investimentos e inovações
Já o prefeito Sandro Mabel destacou os investimentos da capital no setor e a importância do evento. “Esse fórum reúne todos os dirigentes, não só das capitais, mas também das grandes cidades que têm transporte urbano. É importante que ocorra em Goiânia, que vive uma revolução no setor. Só a prefeitura investiu, em 2025, R$ 232 milhões em subsídios para manutenção da tarifa e renovação de ônibus e estações, o mesmo porcentual aplicado pelo Estado. Ao todo, já são quase meio bilhão de reais até agosto para manter o preço da passagem fixo e, ao mesmo tempo, promover todas essas modificações”, afirmou Mabel.

Segundo ele, a metronização já se tornou destaque na mídia nacional, com redução de 30% no tempo de viagem dos ônibus nos trechos implantados. A prefeitura também responde por 41,2% do subsídio total ao transporte coletivo, o mesmo percentual do governo estadual, viabilizando obras e melhorias no sistema. Já a Direita Livre está presente em 72 pontos da cidade, trazendo mais eficiência ao trânsito.

“Goiânia está implementando a metronização, para que o ônibus circule como metrô, com maior velocidade. Já temos alguns trechos funcionando e a meta é chegar a 240 quilômetros em quatro anos”, explicou o prefeito. A gestão também já implantou quatro corredores viários e prepara o quinto, na Avenida T-7. A reorganização das vias e a sincronização dos semáforos, a chamada Onda Verde, reduziram significativamente o tempo de viagem. Na Avenida Jamel Cecílio/136, por exemplo, a travessia caiu quase pela metade, de cerca de 25 minutos para 12 a 13 minutos no horário de pico.

Avatar

