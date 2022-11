Inscrições para concurso público da Polícia Civil terminam nesta segunda-feira

As inscrições do concurso da Polícia Civil do Estado de Goiás terminam na próxima segunda-feira,07. São oferecidas 820 vagas para os cargos de agente de polícia de 3º classe, escrivão de polícia de 3º classe e papiloscopista policial de 3ª classe. A remuneração inicial é de R$ 6.353,13.

Para se inscrever o candidato deve acessar o site da banca organizadora do certame, Instituto AOCP (www.institutoaocp.org.br). A taxa de inscrição é de R$ 110,00 e o concurso será dividido em seis etapas, sendo provas objetiva e discursiva; teste de aptidão física; avaliações psicológica e de vida pregressa; e curso de formação.

De acordo com o edital 006/2022, as provas para cada cargo serão aplicadas em dias diferentes, entre dezembro deste ano e janeiro de 2023. Dessa maneira, a primeira prova objetiva será para agente (11/12/2022), seguida de papiloscopista (08/01/2023) e escrivão (15/01/2023).

Vagas

O edital oferta 820 vagas, sendo 450 oportunidades para agente de polícia de 3º classe, 310 vagas para escrivão de polícia de 3º classe e 60 cargos de papiloscopista policial da 3ª classe. As informações sobre o concurso podem ser acessadas no site do Instituto AOCP (https://www.institutoaocp.org.br/) ou pelo portal da Escola de Governo (www.escoladegoverno.go.gov.br).