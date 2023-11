Inscrições para cursos nas EFs seguem até segunda (20)

Seguem até a próxima segunda-feira (20) as inscrições para os cursos de capacitação nas Escolas do Futuro de Goiás. São 2.250 vagas em cursos presenciais e remotos nas unidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Mineiros, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás. Todos são gratuitos e têm carga horária de 40 horas.

Os cursos vão desde Planejamento de Marketing e Gestão Financeira, até Pilotagem de Drone e Lógica de Programação. As aulas de Robótica Educacional são exclusivas para docentes. A maioria é ministrada no período noturno, mas existem opções para os períodos matutino e vespertino.

Um dos destaques é o curso de Inglês Instrumental, que oferece 396 vagas nas modalidades presencial e online. O objetivo é capacitar o aluno a conhecer terminologias em língua estrangeira, leitura de textos e compreensão escrita voltados principalmente para as áreas de tecnologia, comunicação e negócios.

Inscrições

Para se inscrever, o candidato deve ter mais de 16 anos, ensino fundamental completo, e morar em Goiás ou no Distrito Federal. As inscrições devem ser feitas pelo site efg.org.br/editais e procurar por editais em andamento. O resultado será divulgado a partir do dia 24 de novembro e as aulas começam assim que se atingir a ocupação de 80% das vagas.