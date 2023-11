Instituições de GO terão mais de 6 mil vagas destinadas ao Sisu 2024

O Estado de Goiás terá mais de 6 mil vagas disponíveis para serem ocupadas na primeira edição do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2024, em quatro instituições públicas de ensino superior.

A seleção para concorrer às vagas do Sisu 2024/1 será feita com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. Os candidatos que fizeram o exame para fins de auto avaliação – candidatos treineiros – não poderão participar do Sisu.

A Universidade Federal de Goiás (UFG) é a instituição que vai disponibilizar mais vagas na primeira edição do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2024. Serão 4.414 oportunidades.

A Universidade Federal de Jataí (UFJ) vai disponibilizar 1.080 vagas na primeira edição do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2024. Por sua vez, a Universidade Federal de Catalão (UFCat) vai disponibilizar 1.065 vagas.

Finalmente, o Instituto Federal de Goiás (IFG) vai ofertar 174 vagas na primeira edição do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2024. Nenhuma das instituições publicou o termo de adesão da primeira edição do Sisu 2024 em seu site.

De acordo com o Portal Nacional da Educação (PNE), a Universidade Estadual de Goiás (UEG) e o Instituto Federal Goiano (IFGoiano) não aderiram ao processo seletivo do Sisu 2024 do Ministério da Educação.