Internautas se revoltam com Deputado Gustavo Gayer, após publicação polêmica

O deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) causou polêmica ao postar uma imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) associada ao nazismo e ao terrorismo. A postagem gerou pedidos de cassação do mandato do parlamentar e acusações de quebra de decoro.

Gayer já foi denunciado pela PGR (Procuradoria Geral da República) por crimes de racismo e injúria contra o presidente e o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida. Além disso, foi condenado a pagar R$ 80 mil por danos morais e assédio eleitoral a funcionários de empresas estatais.

Internautas pedem cassação do deputado Gustavo Gayer por post que associa Lula a nazismo e terrorismohttps://t.co/8wYNVO5QoY — Revista ISTOÉ (@RevistaISTOE) February 22, 2024

*Com informações do Estadão