Depois de cinco ondas de frio registradas entre desde que começou neste ano, o inverno ainda reserva uma nova queda nas temperaturas antes de dar lugar à primavera. Antes da virada de estação, o Climatempo sinaliza que uma nova frente fria avançará pelo Sul do país e deve reduzir as temperaturas de forma significativa na maior parte do Sul, do Sudeste e até do Centro-Oeste, a partir de domingo, dia 24 de agosto.

Em São Paulo, a Defesa Civil alerta que o fim de semana ainda será dominado por calor intenso e baixa umidade, mas a partir de domingo o cenário muda: na capital e região metropolitana, os termômetros oscilam entre 14 °C e 22 °C; na Baixada Santista entre 15 °C e 19 °C; Serra da Mantiqueira entre 11 °C e 21 °C; Vale do Paraíba e Litoral Norte entre 15 °C e 20 °C; enquanto Campinas e Sorocaba terão variação de 15 °C a 28 °C. A Defesa Civil recomenda cautela especial com rajadas de vento e possíveis temporais.

Apesar disso e do Centro-Oeste ser atingido, quase todo o estado de Goiás deve ficar de fora do efeito da onda de frio. Este domingo deve ser o dia com a menor mínima dos próximos dias, que é de 17 °C. A máxima pra hoje é de 35 °C e, ao menos nas próximas duas semanas, as temperaturas vão variar de 19 °C a 37 °C, com tempo seco e sem chuva, como é de costume nesta época do ano.

O inverno de 2025, que começou em 20 de junho às 23h42 e se estenderá até o equinócio de primavera, em 22 de setembro às 15h19 (horário de Brasília), durará 94 dias no Hemisfério Sul — marcando oficialmente o início da primavera. A chegada da primavera traz o reflorescimento da flora, dias mais longos, maior umidade do ar e, geralmente, chuvas mais frequentes — especialmente no Centro-Oeste e Sudeste.

