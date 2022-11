Ipasgo habilita profissionais para dobrar rede oncológica

O Instituto de Assistência dos Servidores Públicos de Goiás (Ipasgo) convocou, na quinta-feira, 17, mais 396 profissionais para aumentar a rede de atendimento. Entre eles estão 30 cancerologistas/oncologistas; 20 hematologistas; 15 mastologistas e 14 radioterapeutas. Se todos assinarem contratos, o serviço de oncologia do instituto passará a contar com 158 médicos e outros profissionais da saúde, o dobro do número atual, além dos oito hospitais, clínicas e laboratórios que atendem essa área.

Antes de começarem os atendimentos, os 396 especialistas chamados para assinarem contratos com o Ipasgo devem providenciar a entrega, em até 10 dias, dos documentos exigidos no aditivo do edital. Os novos habilitados vão atender em 10 especialidades: cancerologia, gastroenterologia, mastologia, radioterapia, geriatria, hematologia, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição e psicologia.

Os novos quadros passam a ser opção para os 1.280 pacientes que têm prazo de seis meses para migrarem do Oncovida e do Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia (Ingoh) para outro prestador do Sistema Ipasgo Saúde. Desde quarta-feira, 16, ambos não podem mais receber beneficiários da autarquia porque houve rompimento de contratos em decorrência de descumprimento de cláusulas e danos de mais de R$ 27 milhões aos cofres do Ipasgo.

O instituto montou um comitê para auxiliar os pacientes no processo de transição entre prestadores. O grupo já está conversando individualmente com os usuários sobre os motivos que levaram aos descredenciamentos e apresentando a eles toda a rede credenciada de oncologia, para livre escolha dos pacientes. Hoje, o Hospital de Câncer Araújo Jorge (HAJ); o Centro Brasileiro de Radioterapia, Oncologia e Mastologia (Cebrom); o Instituto De Gestão e Humanização (IHG); o Hemolabor; o Oncolive; o Hematologia e Oncologia Honcord (Honcord); o Instituto Onco-Hematológico de Anápolis (IOHA) e o Hospital Padre Tiago Na Providência de Deus, além dos 79 prestadores de serviço pessoas físicas já ativos, são alternativas imediatas para os beneficiários.