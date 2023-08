Irmãs de 15 e 18 anos morrem em acidente de carro, em Mineiros

As irmãs Milena Cabral de Souza, de 15 anos, e Eduarda Cabral de Souza, de 18 anos, morreram em um acidente de trânsito na noite de domingo (20), em Mineiros, no interior do Estado.

De acordo com as informações, as irmãs estavam com mais dois jovens, quando o condutor perdeu o controle do carro e acabou batendo em uma árvore no canteiro central da Avenida Contorno, no bairro Divino Espírito Santo. As jovens chegaram a ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu, foram encaminhadas à UPA, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.

Os outros dois jovens tiveram ferimentos leves e foram levados ao hospital.