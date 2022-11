Iso Moreira morre, no Rio de Janeiro

O deputado estadual licenciado, Aloisio Moreira dos Santos, mais conhecido como Iso Moreira (UB), faleceu nesta sexta-feira, 4, no Rio de Janeiro. Em 26 de maio de 2022, Iso foi licenciado do seu sexto mandato na Assembleia Legislativa de Goiás por motivos médicos.

Internado desde fevereiro, o deputado Iso Moreira foi transferido do Hospital Sírio-Libanês de Brasília para o Hospital Copa D’Or (na cidade do Rio de Janeiro), no dia 31 de março, para dar continuidade ao seu tratamento de saúde. Iso testou positivo para covid-19 no dia 25 de janeiro.

Conforme já esclareceu, anteriormente, a esposa de Iso, Ildete Gomes, ele tomou três doses da vacina contra a covid-19, sendo que a terceira dose foi tomada quatro meses antes do teste positivo. A mulher do deputado já tinha informado, também, que Iso Moreira não possuía nenhuma comorbidade, como colesterol alto, diabetes, pressão alta, doença autoimune, problema respiratório ou pulmonar.

O presidente da Alego, deputado Lissauer Vieira (PSD), lamentou a morte de Iso e decretou luto oficial por três dias. “Estamos todos consternados e tristes com essa grande perda para o Parlamento goiano e para todo o nosso estado. Ele, que sempre foi um parlamentar atuante, pautado pela ética, seriedade e compromisso público. Sem dúvida, um nome que ficará na memória do Poder Legislativo de Goiás. Aos familiares e amigos, os nossos sinceros sentimentos”.

Histórico

Aloísio Moreira dos Santos nasceu em Mambaí, município do Nordeste goiano, em 21 de junho de 1947. Filho de Rivaldo Moreira dos Santos e Edelzuite Moreira dos Santos, casado com a prefeita de Simolândia, Ildete Gomes Ferreira (UB), e pai de Alessandro Moreira (deputado eleito para a 20ª Legislatura da Alego), Suzana Moreira dos Santos, Cláudia Cristina Santos, Aloísio Moreira dos Santos Junior e Marcus Vinícius Moreira dos Santos, Iso Moreira se consolidou, ao longo dos anos, como um dos maiores nomes no cenário político do estado de Goiás.

O “Leão do Nordeste”, como era conhecido, iniciou sua trajetória como prefeito em Simolândia, na gestão entre os anos de 1993 e 1996. Durante o seu mandato, reestruturou e organizou todo município com obras em diversos setores: saúde, educação, habitação e infraestrutura. Com um trabalho ousado, unindo foco e determinação, construiu os pilares de sustentação da cidade em apenas quatro anos de gestão. Sua administração arrojada e empreendedora representou um divisor de águas na história de Simolândia, que obteve um grande salto qualitativo durante o período em que esteve à frente do Executivo municipal. Agropecuarista e empresário no ramo de posto de combustíveis, Iso Moreira também ficou conhecido por seu empreendedorismo.

Candidato a deputado estadual pela primeira vez em 1998, Iso obteve 14.680 votos e ficou na suplência, assumindo o mandato, posteriormente, em 2001. Em 2002, foi eleito com 19.470 votos. Em 2006, consagrou-se nas urnas para o seu terceiro mandato com 29.799 votos. Em 2010, Iso foi reeleito com 25.566 votos. No ano de 2014, Iso Moreira tem expressiva votação de 37.340 votos e assumiu o seu quinto mandato na Assembleia Legislativa de Goiás. Em 2018, com 24.963 votos, conquistou o seu sexto mandato na Alego, onde também tomou posse na Mesa Diretora, sendo reconduzido para a 4ª secretária, um grande marco em sua história como parlamentar.

Em sua trajetória política, Iso Moreira realizou suas maiores obras no Nordeste goiano, e teve uma atuação destacada em outros municípios. Sua parceria com prefeitos e lideranças políticas foi traduzida em grande êxito por todos os cantos do estado, onde deixa o seu legado de trabalho.

Importância de Iso para o Nordeste goiano

No dia 28 de setembro de 2019, o programa itinerante Alego Ativa chegou a Alvorada do Norte. Localizado no Nordeste goiano, a 460 km da Capital, o município de quase 9 mil habitantes recebeu a Assembleia Legislativa para a quarta edição do evento. O presidente Lissauer Vieira (PSD) fez a abertura da edição ao lado dos anfitriões Iso Moreira e da prefeita Iolanda Holiceni (UB).

Na ocasião, parlamentares da Alego reconheceram a contribuição dele para o progresso de Goiás, em especial do Nordeste goiano que, conforme o próprio Iso destacou em seu pronunciamento: “Mais de R$ 1 bilhão em investimentos conquistados ao longo dos seis mandatos na Assembleia”.

Lêda Borges (PSDB), Wilde Cambão (PSD) e Wagner Neto (PRTB) foram unânimes no que diz respeito às contribuições dadas por Iso. “Eu sou o parlamentar mais jovem da Alego e estou no meu primeiro mandato. Tenho o Iso Moreira como o deputado que mais me inspira na Assembleia”, elogiou Wagner Neto, na ocasião. “Iso Moreira serve de inspiração para o meu primeiro mandato. Na minha trajetória política, quero atingir pelo menos 20% das contribuições que ele deu ao estado de Goiás”, disse Wilde Cambão, na mesma oportunidade. “Um deputado que, junto ao Governo do estado, transformou o Nordeste goiano”, afirmou Lêda Borges, também durante a edição do Alego Ativa em Alvorada do Norte.