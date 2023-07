Jovem se fere ao cair de cavalo em disparada em Catalão

Um jovem de 18 anos ficou ferida após cair de um cavalo que saiu em disparada em Catalão, no interior do estado. O vídeo, que tem circulado nas redes sociais, mostra a jovem em cima do animal pela Avenida João Netto de Campos. Ela acabou caindo em frente à uma faculdade onde, por sorte, o local é de chão de terra, o que teria evitado ferimentos mais graves.

Segundo testemunhas, a jovem participava de um evento organizado pelo Sindicato Rural quando teria pedido para dar uma volta no animal.

Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia de Catalão. Familiares disseram que ela já recebeu alta e se recupera em casa.

Confira o vídeo: