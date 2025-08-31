Julgamento de Bolsonaro: além do ex-presidente, veja quando e quem será julgado por suspeita de armar golpe

O Supremo Tribunal Federal (STF) começa, nesta terça-feira (2), um julgamento histórico que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus acusados de articular um plano de golpe de Estado no Brasil em 2022. O caso será analisado pela Primeira Turma da Corte, sob a presidência do ministro Cristiano Zanin, que reservou cinco dias de sessões para a apreciação do processo.

A abertura dos trabalhos será feita com a leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes. O documento deve apresentar um panorama detalhado das provas reunidas ao longo das investigações. Em seguida, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, fará a sustentação da acusação, podendo ter tempo estendido devido ao número de réus. Depois, será a vez das defesas, que terão até uma hora cada para se manifestar.

Concluída essa etapa do julgamento de Bolsonaro e outros por tentaiva de golpe, Moraes votará e os demais ministros do colegiado apresentarão seus posicionamentos, sem tempo limite para cada exposição. Os réus não precisam comparecer presencialmente às sessões. Entre eles, o tenente-coronel Mauro Cid já informou que não estará presente para evitar constrangimentos diante dos demais acusados.

Quem são os réus

Jair Bolsonaro , ex-presidente da República;

Walter Braga Netto , ex-ministro da Defesa e candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022;

Mauro Cid , ex-ajudante de ordens da Presidência;

Alexandre Ramagem , deputado federal e ex-diretor da Abin;

Almir Garnier , almirante e ex-comandante da Marinha;

Anderson Torres , ex-ministro da Justiça;

Augusto Heleno , ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional;

Paulo Sérgio Nogueira, general e ex-ministro da Defesa.

Datas e horários do julgamento

2 de setembro (terça-feira): 9h às 12h e 14h às 19h

3 de setembro (quarta-feira): 9h às 12h

9 de setembro (terça-feira): 9h às 12h e 14h às 19h

10 de setembro (quarta-feira): 9h às 12h

12 de setembro (sexta-feira): 9h às 12h e 14h às 19h

A expectativa é de que as sessões sejam longas e decisivas, já que tratam de um dos episódios mais sensíveis da história recente do país, envolvendo diretamente um ex-presidente e parte de sua cúpula militar e política.

