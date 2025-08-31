search
Justiça

Julgamento de Bolsonaro: além do ex-presidente, veja quando e quem será julgado por suspeita de armar golpe

Primeira Turma do STF inicia nesta terça-feira (2) análise de processo contra o ex-presidente e outros sete aliados acusados de planejar ruptura institucional em 2022


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 31/08/2025 - 10:07

STF Carlos Nathan Sampaio Brasília bolsonaro julgado golpe
STF. (Foto: Carlos Nathan Sampaio)

O Supremo Tribunal Federal (STF) começa, nesta terça-feira (2), um julgamento histórico que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus acusados de articular um plano de golpe de Estado no Brasil em 2022. O caso será analisado pela Primeira Turma da Corte, sob a presidência do ministro Cristiano Zanin, que reservou cinco dias de sessões para a apreciação do processo.

A abertura dos trabalhos será feita com a leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes. O documento deve apresentar um panorama detalhado das provas reunidas ao longo das investigações. Em seguida, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, fará a sustentação da acusação, podendo ter tempo estendido devido ao número de réus. Depois, será a vez das defesas, que terão até uma hora cada para se manifestar.

Concluída essa etapa do julgamento de Bolsonaro e outros por tentaiva de golpe, Moraes votará e os demais ministros do colegiado apresentarão seus posicionamentos, sem tempo limite para cada exposição. Os réus não precisam comparecer presencialmente às sessões. Entre eles, o tenente-coronel Mauro Cid já informou que não estará presente para evitar constrangimentos diante dos demais acusados.

Quem são os réus

  • Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;

  • Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022;

  • Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência;

  • Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor da Abin;

  • Almir Garnier, almirante e ex-comandante da Marinha;

  • Anderson Torres, ex-ministro da Justiça;

  • Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional;

  • Paulo Sérgio Nogueira, general e ex-ministro da Defesa.

Datas e horários do julgamento

  • 2 de setembro (terça-feira): 9h às 12h e 14h às 19h

  • 3 de setembro (quarta-feira): 9h às 12h

  • 9 de setembro (terça-feira): 9h às 12h e 14h às 19h

  • 10 de setembro (quarta-feira): 9h às 12h

  • 12 de setembro (sexta-feira): 9h às 12h e 14h às 19h

A expectativa é de que as sessões sejam longas e decisivas, já que tratam de um dos episódios mais sensíveis da história recente do país, envolvendo diretamente um ex-presidente e parte de sua cúpula militar e política.

Pesquisa