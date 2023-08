Justiça manda soltar PMs acusados de matar homens em Cavalcante

A Justiça de Goiás mandou soltar os sete policiais militares que são acusados de matar quatro homens em uma chácara de Cavalcante, no interior do Estado. O crime aconteceu em janeiro deste ano. À epoca, a PM havia infomarmado que as vítimas eram suspeitas de tráfico de drogas. Mas, segundo a Polícia Civil, nenhum dos homens tinham passagens criminais.

A decisão foi emitida pelo juiz Leonardo de Souza Santos na última segunda-feira (14) após um pedido feito pela defesa de um dos acusados, mas o documento que determinou a soltura se estendeu a todos os acusados. São eles:

sargento Aguimar Prado de Morais;

sargento Mivaldo José Toledo;

cabo Jean Roberto Carneiro dos Santos;

soldado Welborney Kristiano Lopes dos Santos;

cabo Luís César Mascarenhas Rodrigues;

soldado Eustáquio Henrique do Nascimento;

e soldado Ítallo Vinícius Rodrigues de Almeida;

A defesa dos militares disse acreditar que a decisão foi acertada, uma vez que o prazo da prisão já era prolongado por demais e não tinha nem previsão para a marcação do júri.