Justiça solta homem que invadiu shopping de Goiânia com carro

O juiz Alessandro Pereira Pacheco, da 2ª Vara das Garantias, determinou a soltura de Gilberto Ribeiro Gonçalves, de 51 anos, que invadiu com um carro o Shopping Flamboyant, em Goiânia, na noite da segunda-feira (21/7). A determinação foi durante audiência de custódia. O homem, que de acordo com a família estava em surto psicótico quanto praticou o ato, foi colocado em liberdade, mas terá de observar medidas cautelares

Entre as condições impostas estão a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por 120 dias e a obrigação de iniciar tratamento psiquiátrico em até dez dias. A Justiça também proibiu Gilberto de mudar de endereço sem autorização e dispensou o pagamento de fiança.

Transtornos

Segundo a família e a defesa, o acusado tem histórico de transtornos mentais desde os 17 anos e pode ter sofrido um surto psicótico no dia do incidente. Em nota, os familiares afirmaram que ele “é uma pessoa pacífica” e nunca cometeu crimes antes. Exames toxicológicos descartaram uso de álcool ou drogas.

Invasão

Na noite de segunda-feira (21), Gilberto entrou com um VW Gol prata no segundo piso do Flamboyant, percorrendo cerca de 200 metros em alta velocidade. Câmeras e testemunhas registraram o carro derrubando estruturas, batendo em uma pilastra e causando pânico entre clientes, que correram para se proteger.

Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido, e a situação foi rapidamente controlada pela equipe de segurança do centro comercial. O motorista foi detido por autoridades policiais e encaminhado para os procedimentos legais.

Segundo a família, ele fazia uso de medicamentos controlados desde a adolescência, mas estava há alguns dias sem tomar os remédios. Em depoimento, Gilberto afirmou que teve vontade súbita de ir ao shopping, acreditando ser uma ação comum, reforçando a hipótese de surto psicótico.

Conforme o delegado Rilmo Braga, da Central de Flagrantes, Gilberto apresentava “fala desconexa e tremores” no momento da prisão. Duas facas foram encontradas no carro, mas ele não portava armas de fogo.

