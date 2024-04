Larissa Moura e Los Comparsas fazem show gratuito em Goiânia

A cantora Larissa Moura e a banda Los Comparsas vão dar o ritmo a mais um show-aula, espetáculo que faz parte do projeto Quartas de Salão, em Goiânia, no Teatro Zabriskie.

A aula espetáculo com Larissa Moura y banda Los Comparsas será aberta ao público, com repertório de bolero e salsa.

Show dançante que envolve o público não somente para ouvir a banda, mas para dançar e ser parte ativa do espetáculo.

Ao mesmo tempo que contempla um público maduro, ao relembrar canções que marcaram época, traz ao público mais jovem um repertório riquíssimo que cativa amantes da dança de salão.

Às 19h haverá aula de dança com Adriano Garibaldi, do Salão da Trupe, com o tema “Roda de cassino” e às 20h começa o espetáculo com Larissa Moura y Los Comparsas.

Venha dançar e se divertir ao som de boleros e salsas memoráveis!

Este projeto é realizado com recursos do Programa Goyazes do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, com patrocínio da Catral.

Você pode retirar seu convite / ingresso GRATUITO pelo Sympla.