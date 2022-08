Lissauer é oficializado coordenador da campanha à reeleição de Caiado

O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Lissauer Vieira (PSD), foi oficializado na manhã desta segunda-feira, 08, coordenador-geral da campanha à reeleição do governador Ronaldo Caiado (UB). O anúncio foi realizado durante ato no diretório estadual do PSD, em Goiânia. Segundo o líder do Poder Legislativo, o trabalho à frente do grupo que visa reeleger Caiado será pautado, sobretudo, pelo diálogo, convergência de ideias e pelo fortalecimento das parcerias.

“Tenho certeza de que, com o respeito dos auxiliares do governador Ronaldo Caiado e de todas as pessoas que trabalham em sua linha política, eu não terei dificuldade de convergir, de dialogar e de agregar cada vez mais. Chegou o momento de colhermos os frutos de tudo aquilo que foi plantado ao longo desses anos. Goiás está preparado para um salto ainda maior de desenvolvimento e estamos aqui para isso, para somar forças e vencer essas eleições no primeiro turno”, ressaltou Lissauer

Enaltecendo a conduta e a competência política de Lissauer Vieira, o presidente estadual do PSD, Vilmar Rocha, afirmou que a liderança da campanha do governador Ronaldo Caiado estará em “excelentes mãos”. “Não tem ninguém mais bem posicionado e qualificado no momento para ser o coordenador-geral dessa campanha. Tenho a plena certeza de que o presidente Lissauer fará um excelente trabalho”, disse.

Já o governador Ronaldo Caiado destacou a forte capacidade de aglutinação e liderança do presidente da Alego. Segundo ele, “um político que sabe somar”. “Nós temos que fazer política para somar e o presidente Lissauer faz isso muito bem com a sua habilidade, um dom concedido por Deus a ele. O coordenador é a peça principal de uma campanha eleitoral, é ele quem dita os rumos a serem seguidos. Por isso, eu quero deixar aqui o meu muito obrigado a você, Lissauer, por aceitar essa missão e por, mais uma vez, contribuir com o nosso estado. Essa parceria enobrece a nossa caminhada”, declarou.

Também participaram da cerimônia o pré-candidato a vice-governador, Daniel Vilela, pré-candidatos a deputado estadual e federal, correligionários do partido e demais lideranças políticas.