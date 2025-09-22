search
Locais de prova do CNU serão divulgados a partir de segunda-feira (22)

Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 22/09/2025 - 08:29

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) informou que os candidatos inscritos no Concurso Público Nacional Unificado (CNU) poderão acessar, a partir das 18h da próxima segunda-feira (22/9), o cartão de confirmação de inscrição. O documento estará disponível no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pela aplicação do certame, no endereço: https://conhecimento.fgv.br/cpnu2

O cartão trará informações como número de inscrição, data, horário e local da prova. Também indicará se o candidato terá direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, quando solicitado. Embora não seja obrigatório apresentar o documento no dia do exame, a recomendação do MGI e da FGV é que o cartão seja levado impresso, para facilitar a identificação e a entrada nos locais de prova.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 5 de outubro em 228 cidades de todo o país. Para os cargos de nível superior, o exame ocorrerá das 13h às 18h. Já os candidatos a nível intermediário farão a prova no mesmo dia, mas com duração reduzida, das 13h às 16h30. Em ambos os casos, os portões serão fechados às 12h30 (horário de Brasília). As provas discursivas estão previstas para 7 de dezembro.

Esta segunda edição do CPNU oferece 3.652 vagas em 32 órgãos e entidades federais. A região Sudeste concentra o maior número de inscritos (247.838), seguida pelo Nordeste (229.436), Centro-Oeste (150.870), Norte (84.651) e Sul (48.733). O modelo unificado busca ampliar o acesso ao serviço público, promovendo diversidade e inclusão.

O concurso também adota ações afirmativas, como a reserva de 25% das vagas para pessoas negras, 5% para pessoas com deficiência, 3% para indígenas e 2% para quilombolas, além de medidas para garantir equidade de gênero e condições adequadas a gestantes e lactantes.

