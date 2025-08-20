Lotofácil 3473: veja resultado de hoje, terça-feira (19)

O sorteio do concurso 3473 da Lotofácil, com prêmio de R$ 4 milhões, foi realizado na noite desta terça-feira (19), direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).

Se você não conseguiu assistir ao sorteio ao vivo pela RedeTV! às 20h, pode conferir a transmissão completa pelo canal oficial da Caixa e da RedeTV! no YouTube e no perfil da Loterias Caixa no Facebook.

Participaram deste concurso aqueles que registraram suas apostas até as 19h desta terça-feira (19), adquirindo um bilhete em uma unidade lotérica, no site ou no aplicativo das Loterias Caixa. A aposta simples, com 15 dezenas, custa R$ 3,50.

Os números sorteados foram: 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 09 – 12 – 13 – 14 – 17 – 18 – 19 – 23 – 25.

Cinco pessoas acertaram as 15 dezenas e vão levar para casa R$ 607.659,64, sendo:

Uma aposta de Brasília (DF);

Uma aposta de Itaúna (MG);

Uma aposta de Campo Grande (MS);

Uma aposta de Teresina (PI);

Uma aposta de Cotia (SP).

498 pessoas acertaram 14 números e ganharam R$ 1.238,45. 15.869 pessoas acertaram 13 dezenas e levarão R$ 35,00. 175.043 apostadores obtiveram 12 acertos e receberão R$ 14,00. Por fim, 848.441 apostas tiveram 11 dezenas sorteadas e foram premiadas com R$ 7,00.