Lotofácil acumulada: concurso 3.473 sorteia R$ 4 milhões

A Lotofácil sorteia prêmio acumulado de R$ 4 milhões, na noite desta terça-feira (19), no Espaço da Sorte, em São Paulo, pelo concurso 3.473. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, nas casas lotéricas ou nos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. A aposta simples custa R$ 3,50.

As dezenas sorteadas no concurso 3472, nessa segunda-feira (18), foram As dezenas sorteadas foram: 02 – 03 – 05 – 07 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 18 – 19 – 21 – 23 – 24 – 25. Veja o resumo da premiação:

5 acertos – Não houve acertador

14 acertos – 350 apostas ganhadoras, R$ 838,10

13 acertos – 13186 apostas ganhadoras, R$ 35

12 acertos – 126527 apostas ganhadoras, R$ 14

11 acertos – 604820 apostas ganhadoras, R$ 7,00

A chance de acertar as 15 dezenas da Lotofácil com um jogo simples, que custa R$ 3,50, é de uma em 3,2 milhões. Já com um jogo de 20 dezenas (que custa R$ 54.264), a probabilidade aumenta significativamente: uma em 211.

Como jogar

Na Lotofácil, o apostador pode marcar de 15 a 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. O jogador pode ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos, utilizando a Teimosinha.

Qualquer pessoa maior de 18 anos pode apostar pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. O valor máximo aceito é de R$ 500. O pagamento pode ser feito por cartão de crédito, débito, Pix ou Mercado Pago.