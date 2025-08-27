O vereador Luan Alves (MDB) fez duras críticas, nesta quarta-feira (27), à presidente da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma), Zilma Peixoto, após a retirada de uma fonte luminosa do Parque da Lagoa, no Setor João Braz, para ser reinstalada no Parque Vaca Brava, no Setor Bueno. O caso foi revelado em reportagem do jornal O Popular.

Ex-presidente da Amma durante a gestão de Rogério Cruz (SD), Luan acusou Zilma de “apequenar” a pasta ao priorizar bairros nobres em detrimento da periferia. Em tom inflamado, chamou a decisão de “irresponsabilidade gigantesca” e chegou a classificar a medida como “insanidade mental” e “imbecilidade”.

“Essa gestão da Agência Municipal do Meio Ambiente, por não ter capacidade de desenvolver a cidade para solucionar um problema, arranca o que está funcionando em uma localidade para instalar em outra, em bairros centrais e de nobreza da capital. Isso é jogar sujeira para debaixo do tapete. […] Vou usar uma palavra que tem sido muito usada pelo meu deputado (Clécio Alves), que é meu líder político: isso é uma imbecilidade da gestão da Agência Municipal do Meio Ambiente”, disparou Luan.

O parlamentar também contestou a versão apresentada pela Amma, de que a fonte pertencia originalmente ao Vaca Brava e teria sido retirada “indevidamente” pelo governo anterior. “Isso é fake news. Nós instalamos duas fontes: uma no Vaca Brava, que foi reativada, e outra no João Braz, que estava funcionando normalmente até ser arrancada pela atual gestão”, rebateu.

Gestão esvaziada

A fala do vereador expõe não apenas a disputa em torno do equipamento, mas também o desgaste político da Amma sob o comando de Zilma Peixoto, indicada pelo prefeito Sandro Mabel (UB). Uma das principais pastas da Prefeitura de Goiânia em gestões anteriores, a agência hoje é vista como um órgão esvaziado, sem protagonismo e alvo de críticas por falta de projetos estruturantes.

Ao lembrar de sua própria passagem pela presidência do órgão, Luan fez questão de sublinhar o contraste: “A Agência Municipal do Meio Ambiente, por muito tempo, foi grandiosa. Hoje se apequena com esse tipo de atitude”, afirmou.

As principais atribuições da agência foram transferidas para a Secretaria de Negócios e Parcerias.

Embate político

A remoção da fonte do Parque da Lagoa também tem implicações políticas. A região é base eleitoral do deputado estadual Clécio Alves (Republicanos), aliado do ex-prefeito Rogério Cruz e crítico da atual gestão. Clécio participou da inauguração do equipamento em abril de 2024 e disse não ter sido informado da retirada. “Ninguém me informou nada, sequer tomei conhecimento. A fonte estava em perfeitas condições”, afirmou ao Popular.

Já Mabel, na cerimônia de entrega no Vaca Brava, exaltou a iniciativa e disse que a estrutura estava “parada há mais de 10 anos”, versão desmentida pelos parlamentares.

Luan anunciou que irá apresentar requerimento cobrando explicações formais da presidente da Amma e não descarta judicializar a questão. “Vou fazer valer o mandato que o povo me deu. Se for preciso, vamos acionar a Justiça. A presidente da Amma tem que responder pelos seus atos”, concluiu.

A reportagem solicitou à assessoria de imprensa da AMMA posicionamento da presidente Zilma Peixoto, que enviou a seguinte nota:

NOTA

A Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) informa que, ao assumir a gestão, encontrou diversos equipamentos dos parques públicos sem funcionamento, demandando manutenção e readequação, entre eles, fontes e aeradores.

A fonte instalada no lago do Parque Municipal da Lagoa pertencia originalmente ao Parque Vaca Brava. Logo no início da gestão, a Amma identificou que o equipamento havia sido deslocado de seu local de origem e permanecia no Parque da Lagoa sem funcionar.

Considerando a relevância da fonte para o lago do Vaca Brava, em razão de sua extensão e do equilíbrio do seu ecossistema, a Amma providenciou a retirada do equipamento, encaminhou-o para manutenção e o reinstalou em seu local correto.

A Amma segue com a recuperação dos equipamentos em diferentes parques, garantindo que estruturas essenciais estejam em funcionamento para assegurar tanto a qualidade ambiental quanto o lazer da população.

Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) – Prefeitura de Goiânia

