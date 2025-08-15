Mabel apresenta Política Municipal de Prevenção e Combate ao Fogo de Goiânia

O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, apresentou, nesta sexta-feira (15/8), a Política Municipal de Prevenção e Combate ao Fogo e Conservação da Biodiversidade em parques e áreas públicas da capital. A solenidade foi realizada no Jardim Botânico e destacou uma série de medidas visando à preservação das áreas verdes da cidade de possíveis incêndios.

Segundo Mabel, o plano foi criado devido ao aumento de focos de incêndio durante o período de seca. O objetivo é a expansão de brigadas florestais para todos os parques da cidade – inclusive com a participação de voluntários, o mapeamento dos locais onde há grande risco de incêndios e a criação do Sistema Municipal de Informações sobre Incêndios.

“Um parque, se você deixar queimar, ele demora muitos anos para se recuperar. Nós precisamos ter condições de ações rápidas. E essa junção de esforços, com equipamentos próprios, com equipes treinadas e tudo mais, fazem com que nós possamos tomar providência. É importante destacar que a GCM também trabalha para identificar quem comete o incêndio criminoso, e é importante reforçar com a população que o fogo não é o melhor instrumento para se fazer a limpeza”, afirmou.

Além disso, também foi apresentando o Plano de Ação de Combate às Queimadas, elaborado pelo Gabinete de Crise, formado por órgãos da prefeitura e do Estado, como a Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e o Centro de Informações Meteorológicas e Ambientais de Goiás (Cimehgo).

A tecnologia foi um dos motes centrais para o desenvolvimento do plano, por meio do aplicativo Monitor de Queimadas, criado pelo Cimehgo, que permite que a população possa informar aos órgãos responsáveis, em tempo real, sobre a ocorrência de incêndios.

A presidente da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma), Zilma Peixoto, destacou que o plano ajuda para que os 70 parques existentes de Goiânia não sofram com incêndios. Ela ainda reforça que a participação da população é importante nesse processo. “A gente vai trabalhar muito forte na questão da prevenção. Esse plano vai trazer para todos nós a segurança de proteção ao nosso meio ambiente tão importante para uma cidade que é considerada hoje a segunda mais arborizada do Brasil. Mas nós queremos buscar o título de primeiro lugar”, afirmou, pontuando que a expectativa da agual gestão da prefeitura é de que cerca de 120 mil árvores sejam plantadas ao longo dos quatro anos.

O coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil, Robledo Mendonça, falou que a medida é um marco histórico para a cidade. “Essa integração com as forças da cidade, os órgãos do Estado, tem trazido bons resultados. Agora, nesse período de estiagem, que a gente tem essa problemática de incêndios, a gente vem integrar as forças para fazer essa prevenção. Esse ato do prefeito vem para contribuir com isso e, com certeza, a cidade vai ganhar muito”, afirmou.

A delegada-adjunta da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema), Lara Menezes Melo Oliveira, salientou que o plano contribui com a manutenção da qualidade de vida e preservação ambiental da cidade. “Nesse período da seca, é necessário alertar a população da responsabilidade com o uso do fogo. Para cada situação de uso irregular, nós temos uma penalidade, uma lei que faz esse combate. Então, para que não haja a necessidade de remediação, realmente a prevenção no combate aos incêndios é o que se impõe neste momento. E, principalmente, visando à qualidade de vida, pois, quando temos situações de incêndio, há piora nos índices de poluição”, afirma.

O representante do Corpo de Bombeiros, Coronel Carlos, apontou que cerca de 70% dos incêndios em vegetação no período de seca são cometidos dentro das cidades. Por causa disso, elogiou a iniciativa da gestão. “Esses incêndios ocorrem, na maioria das vezes, aos sábados e domingos, que é exatamente o momento em que as pessoas estão em casa, querem fazer limpeza, querem ir para um parque, e acabam ateando algum fogo. Sem perceber, criam um incêndio nos nossos parques, nas áreas públicas, nos lotes baldios, e isso traz grandes consequências não somente para o meio ambiente, mas também para a saúde da nossa população. Então, a Prefeitura de Goiânia está de parabéns por estar criando a Política Municipal de Prevenção e Combate a Incêndio Florestal dentro de Goiânia, e que isso sirva de exemplo para os demais municípios goianos”, ressaltou.

