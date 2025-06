Mabel diz que está com dengue e infecção por salmonela

O prefeito Sandro Mabel (UB), que está internado desde sexta-feira (13) no Hospital Israelita Albert Einstein, confirmou nesta segunda-feira (16) que está com dengue. Durante o final de semana, a assessoria de imprensa limitou-se a informar que o prefeito tratava uma gastroenterite e que estava no hospital para hidratação e realização de exames.

Em contato com a Tribuna do Planalto no sábado, a assessoria do prefeito confirmou que ele tinha sintomas, mas não deu detalhes sobre a investigação do quadro. Nas notas oficiais da administração, a suspeita ou confirmação de dengue não foi mencionada.

Nesta segunda-feira (16), Mabel falou pela primeira vez sobre seu estado de saúde em entrevista à TV Anhanguera. O prefeito assumiu a dengue e mencionou que a equipe tem preocupação quanto à recuperação, por isso resolveram mantê-lo internado pro mais um dia. Ele disse que segue despachando do hospital.

“Então, o pessoal pediu para te mais cuidado com essa questão de plaquetas, então deixou para a alta ser amanhã cedo”, disse o prefeito, diante de resultado de exames realizado às 5 horas. Sobre a agenda de compromissos, disse tem despachado do hospital. “Aqui tem computador, papel, não tem jeito de parar”, afirmou, ao mencionar início de recuperação da Avenida Vera Cruz, no Jardim Guanabara.

“Apesar de estar com essa dengue, essa salmonela, não tem jeito de ficar deitado aqui olhando para o céu”, concluiu.