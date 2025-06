Mabel ficará afastado do trabalho por uma semana; vice-prefeita está em bunker em Israel

A Prefeitura de Goiânia informou neste domingo (15) que o prefeito Sandro Mabel (UB) permanecerá afastado do trabalho por uma semana para se recuperar de um quadro de saúde que exigiu internação hospitalar. Segundo nota oficial, Mabel segue internado no Hospital Albert Einstein para tratar quadro de gastroenterite e deve receber alta hospitalar nesta segunda (16), com orientação para continuar tratamento em casa.

A equipe médica chegou a investigar quadro de dengue, mas o diagnóstico não foi confirmado pela assessoria do prefeito. Mabel passou mal logo após um almoço na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), que reuniu autoridades como os ministros do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes e Dias Toffoli, além do procurador-geral da República Paulo Gonet.

Cadeira vazia

Mabel ficará afastado do gabinete por uma semana, enquanto a vice-prefeita Cláudia Lira (Avante) está refugiada em um bunker na cidade de Kfar Saba, em Israel. Ela estava em viagem institucional e precisou se abrigar após uma série de ataques do Irã contra o território israelense.

A Prefeitura de Goiânia não informou se o prefeito vai trabalhar remotamente.