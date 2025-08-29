search
Poder

Mabel vai vetar revogação da Taxa do Lixo e diz que vereadores podem ser responsabilizados

Prefeito mencionou processo legislativo durante gestão de Paulo Garcia como exemplo de responsabilização conjunta


Lucas de Godoi Por Lucas de Godoi em 29/08/2025 - 16:01

Mabel diz que vai vetar revogação da Taxa do Lixo e que vereadores podem ser responsabilizados
Prefeito disse que a prefeitura vem dando subsídios na aplicação da taxa (Foto: Alex Malheiros)

O prefeito Sandro Mabel (UB) afirmou, nesta sexta-feira (29), que vereadores poderão ser responsabilizados caso aprovem a revogação da taxa do lixo. Segundo ele, a cobrança é obrigatória por força de lei federal e a suspensão seria enquadrada como renúncia de receita, com risco de violação da Lei de Responsabilidade Fiscal.

“Se eles aprovarem essa lei lá, que tira a taxa de lixo, nós vamos vetar. Se eles derrubarem o veto, vão ser todos enquadrados numa lei de responsabilidade, porque não é só o Executivo que é enquadrado. O Legislativo também é enquadrado. Então, vão responder com o CPF deles”, disse o prefeito.

Mabel citou a Lei 14.026/2020, que instituiu o marco do saneamento básico, e a Lei Complementar 101/2000, para explicar que a não instituição da cobrança é considerada renúncia de receita e exige compensação financeira. “Não adianta. O prefeito Sandro Mabel quisesse acabar com a taxa do lixo, só se eu assumir que quero ser enquadrado na lei de responsabilidade. E a mesma coisa os vereadores”, afirmou.

O prefeito ainda lembrou um caso de 2015, quando o então prefeito Paulo Garcia (PT) tentou alterar a alíquota do ITBI e enfrentou processos após a aprovação pela Câmara. “Em 2015, na Câmara, vão lembrar que ele tentou mexer no negócio do ITBI sem o devido cuidado. Tomaram um processo coletivo. Muitos vereadores votaram a favor e depois tiveram problema, porque não tem como derrubar uma cobrança que é obrigatória por lei federal”, disse.

Mabel argumenta que a cobrança da taxa de lixo é exigência legal e que Goiânia arrecada menos do que gasta com o serviço. “A despesa total de lixo de Goiânia deve ser perto de R$ 800 milhões. A arrecadação não passa de R$ 140 a 150 milhões. Então, a Prefeitura continua subsidiando, mas não pode parar de cobrar”, afirmou.

Segundo ele, a manutenção da taxa é condição para manter o equilíbrio fiscal e investimentos na cidade. “Aqui nós cuidamos do dinheiro de forma muito rígida. É por isso que nós estamos fazendo superávit, que conseguimos ampliar os serviços nos hospitais e vamos renovar toda a rede de saúde nesses quatro anos. Para isso precisa ter muita rigidez”, completou.

Leia mais:

https://tribunadoplanalto.com.br/apos-derrota-na-camara-mabel-convoca-imprensa-para-defender-cobranca-da-taxa-do-lixo/

Lucas de Godoi

Leia também

Eduardo Bolsonaro mandato
Poder

Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para continuar mandato dos EUA

29/08/2025
1 / 1 – IGOR FRANCO E SANDRO MABEL.jpg
Poder

Mabel não tem pressa em definir novo líder na Câmara

29/08/2025
IGOR FRANCO - Base aprova aumento de repasse da Saneago após votação controversa e tentativa da oposição de barrar projeto
Poder

Sandro Mabel retira Igor Franco da liderança do governo na Câmara

29/08/2025
Após derrota na Câmara, Mabel convoca imprensa para defender cobrança da Taxa do Lixo
Poder

Após derrota na Câmara, Mabel convoca imprensa para defender cobrança da Taxa do Lixo

29/08/2025
Prefeitura de Goiânia aumenta em R$ 9 milhões contrato do Consórcio Limpa Gyn
Poder

Vereadores reagem a manobra da base e CEI da Limpa Gyn fica limitada a três governistas

28/08/2025
Eduardo Bolsonaro mandato
Poder

Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para continuar mandato dos EUA

29/08/2025
bandeira vermelha
Brasil

Setembro continua com contas de luz mais cara e bandeira vermelha

29/08/2025
Prouni divulga resultado da lista de espera do 2º semestre
Educação

Prouni divulga resultado da lista de espera do 2º semestre

29/08/2025
Seminário em Goiás discute gestão participativa do Patrimônio Mundial
Cidades

Seminário em Goiás discute gestão participativa do Patrimônio Mundial

29/08/2025
Pesquisa