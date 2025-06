Mabel garante tradição e lança 22º Grande Arraial de Goiânia

Para manter viva uma tradição de mais de duas décadas, pela primeira vez aliando diversão e ação social, a Prefeitura de Goiânia, em parceria com a Câmara Municipal, promove a 22ª edição do Grande Arraial, de 18 a 29 de junho, no Centro Cultural Oscar Niemeyer.

O evento, que integra o calendário cultural do município, desde 2002, marca uma das etapas do Circuito Goiano de Quadrilhas Juninas do Estado de Goiás, promovido pela Federação das Quadrilhas Juninas do Estado de Goiás (Fequaju), e conta com a apresentação de 17 grupos de quadrilhas profissionais e de artistas nacionais e locais.

Com a troca de ingressos por alimentos não perecíveis, a prefeitura espera arrecadar milhares de toneladas de produtos, que serão distribuídos para famílias em situação de vulnerabilidade social. “Ao mesmo em que nos propomos levar diversão para a população, com a realização do Grande Arraial de Goiânia, em parceria com a Câmara Municipal, a nossa gestão também tem um olhar social, quando se preocupa em prestar assistência a quem precisa, desta feita, com a entrega de cestas básicas, a partir da arrecadação de alimentos durante o evento, para que cheguem às famílias carentes da nossa cidade”, afirmou Mabel.

O prefeito considera que eventos tradicionais devem ser mantidos pela tradição e pela expectativa dos moradores que aguardam a realização do Grande Arraial de Goiânia. “Mais uma vez, trabalhamos unindo forças e faremos mais uma festa linda para a população, com apresentação de quadrilhas e barraquinhas, e agora com um show de solidariedade, com a arrecadação de alimentos”.

Estão confirmadas atrações nacionais, como Falamansa, Léo Magalhães, Guilherme e Santiago, Zé Felipe, dentre outros. A retirada dos ingressos foi liberada no domingo (8/6), no site www.ticketou.com, e serão válidos mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, destinado a famílias carentes. O evento ocorrerá aos sábados, domingos e feriados, a partir das 13h; e nos demais dias a abertura será às 17h. Shows sempre com início às 19h.

