Mabel libera R$ 10,7 milhões em emendas aos vereadores em meio à crise com base aliada

O prefeito Sandro Mabel (UB) autorizou a abertura de crédito suplementar de R$ 10.770.825,84 para garantir a execução de emendas parlamentares impositivas de 15 vereadores e oito ex-vereadores. Os repasses serão destinados a entidades da sociedade civil, conforme decreto publicado no Diário Oficial do Município desta terça-feira (15), e contempla sete parlamentares que articulam a implementação de Comissão Especial de Inquérito (CEI) para investigar o contrato da limpeza urbana da capital. Autor do requerimento, Cabo Senna (PRD) teve emenda de R$ 50 mil listada no documento.

A medida ocorre um dia após a secretária de Governo, Sabrina Garcez, acenar à base para o diálogo. O documento publicado foi assinado pelo secretário da Fazenda, Valdivino de Oliveira, na quinta-feira (10), mesmo dia em que vereadores protocolaram o requerimento da CEI da Limpa Gyn e validado por Sandro Mabel nesta segunda-feira (14).

O vereador com maior volume de recursos a serem executados é Pedro Azulão Jr. (MDB), que foi atendido com quatro emendas que ultrapassam R$ 2,2 milhões. Azulin, como presidente da Comissão de Habitação da Câmara, subiu à Tribuna e fez muitas críticas a secretários da administração nas últimas semanas e chegou a levantar dúvidas sobre servidores da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação acerca da legalidade de doação de áreas.

Vereadores mais próximos do Paço já haviam tido emendas atendidas neste ano, caso de Henrique Alves (MDB), com R$ 1,2 milhão; o líder do prefeito, Igor Franco (MDB), com R$ 785 mil; Markim Goyá, com R$ 750 mil; Thialu Guiotti (Avante), com R$ 700 mil; Lucas Kitão com R$ 266 mil; Leia Klebia (Podemos), com R$ 200 mil; Geverson Abel (Republicanos), com R$ 100 mil e Anselmo Pereira (MDB), com R$ 70 mil. Ex-vereadores que compõem a base política do prefeito Sandro Mabel (UB) também foram contemplados.

Já da oposição, apenas a vereadora Kátia Maria (PT) foi atendida com uma emenda de R$ 30 mil para o Grupo Zabriskie Teatro.

Na relação desta terça-feira (15), Leia Klebia (Podemos) aparece com emenda individual de R$ 950 mil; Welton Lemos (SD) é atendido com duas emendas que somam R$ 750 mil; Henrique Alves (MDB) com R$ 250 mil; Anselmo Pereira (MDB) com cerca de R$ 160 mil; Isaías Ribeiro (Republicanos) e Sargento Novandir (MDB) com R$ 150 mil, cada, e Bessa (DC), com R$ 65 mil. O presidente da Câmara, Romário Policarpo (PRD) e os vereadores Willian Veloso (PL) e Lucas Kitão (UB) tiveram R$ 50 mil em emendas liberadas, cada.

Entidades

Entre as entidades que receberão recursos milionários estão a Associação Comunidade Batista, uma associação que realiza atendimento oftalmológico e fornece óculos de grau nas bases dos vereadores. Ao todo, a entidade vai receber R$ 3.827.412,92 de dois vereadores com mandato, sendo R$ 1,4 milhão de Markim Goyá (PRD), R$ 1.066.853,23 de Leo José (Republicanos), além de R$ 793.706,46 do ex-vereador Raphael da Saúde (Agir) e R$ 566.853,23 da ex-vereadora Lucíula do Recanto (MDB). A CUFA Goiás também receberá R$ 1 milhão do ex-vereador Paulo Magalhães (UB).

Mais de R$ 3 milhões foram liberados para atender emendas ex-vereadores, como Izídio Alves, Joãozinho Guimarães, Leandro Sena, Paulo Magalhães, Lucíula do Recanto, Raphael da Saúde e Kleybe Morais.

Segundo a Secretaria Municipal de Articulação Institucional e Captação, a abertura do crédito busca suprir a insuficiência orçamentária para execução das emendas previstas na Lei Orçamentária Anual de 2025. No documento, o secretário Vanderlei Toledo argumenta que a medida assegura a continuidade das parcerias com organizações da sociedade civil e atende ao que determina a legislação.

“As consequências esperadas são positivas, com o reforço das dotações nas ações e projetos contemplados pelas emendas, respeitando os limites legais e fiscais e assegurando o cumprimento da legislação orçamentária vigente, sem implicar aumento de despesa, mas apenas readequação interna de recursos autorizados.”, afirma Toledo.